"Мизинец" из "Игры престолов" рассказал о мрачном финале сериала

Пятидесятилетний ирландский актер Эйдан Гиллен, сыгравший казненного в седьмом сезоне GOT интригана-манипулятора Мизинца, Петира Бейлиша, поддержал ранее озвученную рядом его коллег по шоу мысль, что счастливого финала "Игры престолов" ждать наивно.

И хотя он не знает, чем закончится сериал, и, по словам актера, всегда раздумывал о том, что было бы неплохо свести все к хоть какому-то хэппи-энду, в реальности вообразить такое немыслимо, передает умозаключения артиста издание ET, поймавшее Гиллена на съемочной площадке его нового проекта - ретро-сериала "Проект "Синяя книга" (Project Blue Book), где он сыграл астронома и уфолога.

При этом "Мизинец", которому Арья, персонаж Мэйси Уильямс, в седьмом сезоне перерезала горло, подчеркивает, что "и в самом деле" даже примерно не представляет, какой финал сочинили шоураннеры.

Более того, по его словам, об этом не знает никто, кроме Бениоффа и Уайсса, создателей ИП. Поэтому Эйдан будет напряженно ожидать развязки истории "как зритель".

Премьера восьмого, заключительного сезона "Игры престолов" состоится в апреле. Ранее был опубликован тизер шоу, недвусмысленно давший понять о грядущем эпичном столкновении Льда и Пламени.

Премьера "Синей книги" состоится 8 января.