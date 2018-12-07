Вышел эффектный тизер финального сезона "Игры престолов"

Пляски ледяного огня на политической карте: вышел новый тизер последнего сезона "Игры престолов".

Малоинформативный свежий тизер финального сезона "Игры престолов" настраивает поклонников эпической фэнтези-драмы на боевой лад: с двух сторон стола с расположенной на ней картой с фигурками, изображающими соперничающие за власть дома, навстречу друг другу мчатся две стихии - огонь и вода (лед).

Уточним, что стол с картой уже демонстрировался в сериале.

Таким образом, создатели в очередной раз намекает на недюжинный размах сражений и пыточной драмы, утаивая, разумеется, подробности, т.к. ни одного актера или деталей сюжета в ролике так и не появилось.

Завершающий сезон, в котором обещано немалое количество секс-сцен, явит себя в апреле 2019 года, но HBO, естественно, не прощается с миром Семи Королевств - планируется несколько спин-оффов, в одном из которых сыграет Наоми Уоттс.