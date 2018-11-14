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Создатель "Игры престолов" рассказал о сюжете продолжений сериала

НОВОСТЬ14.11.2018, 12:31
Текст:   Олег Усков

Американский писатель, сценарист и продюсер Джордж Мартин, автор цикла "Песнь Льда и Пламени" - литературной основы сериала "Игра престолов", в общих чертах обрисовал, о чем будут два (из обещанных четырех-пяти) новых телешоу в рамках созданной им вселенной.

Как рассказал почтенный семидесятилетний автор в интервью The Guardian, в двух точно грядущих приквелах будет использован материал его книги "Пламя и Кровь" (Fire and Blood), выходящей 20 ноября и повествующей о становлении и правлении Дома Таргариенов, к которому, в частности, принадлежит Дейенерис.

При этом Мартин уточнил, что официальная отмашка HBO для работы над шоу еще не получена.

Фото: kinopoisk.ru
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Писатель напомнил, что используемый в СМИ термин "спин-оффы" в отношении новых сериалов - более чем условен, ведь ни один из них не станет "полноценным" спин-оффом в традиционном понимании термина. Поскольку никто из персонажей "Игры престолов", "ни Арья, ни Санса, ни Джон Сноу" в них не появятся. Соответственно, более корректно говорить просто "приквелы".   

Ранее сообщалось, что уже вовсю идет работа над первым приквелом, события которого развернутся за века - за пять тысяч лет, до истории GOT. Называется шоу "Долгая ночь" (The Long Night), и уже известно, что главную мужскую роль в нем сыграет Джош Уайтхаус из "Полдрака", а одну из женских - Наоми Уоттс.

Вчера стало известно, что канал HBO определился со сроками премьеры финального сезона "Игры престолов" - апрель наступающего года.

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