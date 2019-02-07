В возрасте 35 лет погибла врач сборной России по пулевой стрельбе

Врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова ушла из жизни в возрасте 35 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Стрелкового союза России.

В сообщении сказано о трагической гибели молодой женщины, однако причины случившегося не сообщаются. Это случилось еще 5 февраля, однако информация появилась лишь сегодня. Также нет информации о дате и месте прощания с Ивановой.

Евгения Иванова работала с нашей командой более трех лет, в том числе, входила в штаб сборной на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Отмечается, что за профессиональную работу она была включена в медкомиссию Международной федерации стрелкового спорта.

"Коллектив Стрелкового союза России скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Евгению. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в заявлении организации.