В возрасте 35 лет погибла врач сборной России по пулевой стрельбе

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Скорбим... 5 февраля 2019 года на 36-м году жизни трагически погибла врач сборной команды России по пулевой стрельбе Евгения Ивановна Иванова. Более трёх лет Евгения Иванова работала с российскими стрелками и за это время стала неотъемлемой частью коллектива. Она внесла бесценный вклад в успешное выступление наших спортсменов на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. За свой профессионализм Евгения Иванова была включена в медицинскую комиссию Международной федерации стрелкового спорта. Евгения была не только профессионалом, но и добрым, отзывчивым человеком, моментально завоевавшим искреннюю любовь и уважение спортсменов, тренеров и специалистов. Коллектив Стрелкового Союза России скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Евгению. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах.
Врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова ушла из жизни в возрасте 35 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Стрелкового союза России.
В сообщении сказано о трагической гибели молодой женщины, однако причины случившегося не сообщаются. Это случилось еще 5 февраля, однако информация появилась лишь сегодня. Также нет информации о дате и месте прощания с Ивановой.
Евгения Иванова работала с нашей командой более трех лет, в том числе, входила в штаб сборной на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Отмечается, что за профессиональную работу она была включена в медкомиссию Международной федерации стрелкового спорта.
"Коллектив Стрелкового союза России скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Евгению. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в заявлении организации.