Новости

Новый трейлер "Кладбища домашних животных" возмутил фанатов Кинга 18:17
В возрасте 35 лет погибла врач сборной России по пулевой стрельбе 18:05
Собянин открыл новые художественные мастерские 18:04
Ученые предупредили о климатическом хаосе на Земле 18:03
Рейтинг Трампа опустился до минимума за время его президентства 18:01
В Томске создадут приложение для быстрой диагностики меланомы 18:00
Жена Квачкова рассказала, чем он будет заниматься после освобождения 18:00
На Ставрополье проверят видео с нападением на пьяных полицейских 17:59
"Активный гражданин" определил темы для этнографической олимпиады 17:48
МИД РФ назвал вбросом информацию о третьем "отравителе" Скрипалей 17:43
Захарова пообещала изучить вопрос о вывезенном в Японию российском золоте 17:36
ЦСКА разгромил норвежскую команду в контрольном матче 17:35
Калькулятор стоимости вывоза мусора заработал в Нижегородской области 17:15
В Вологодской области корова родила сразу четырех телят 17:14
МИД: Македония заплатит за вступление в НАТО суверенной внешней политикой 17:10
Рязанская чиновница арестована за взятки при покупке квартир для сирот 17:05
Ученые: Подверженные насилию дети не воспринимают чувства окружающих 17:02
Актер сериала "Молодые и дерзкие" найден мертвым после суицида сына 17:00
В МИД заявили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу 17:00
Для любителей хоккея открыты катки в 11 парках столицы 16:48
СК завел дело о жестоком обращении с косатками и белухами в Приморье 16:35
Франция и ФРГ заключили первый контракт на создание нового истребителя 16:31
В Калуге шестилетний мальчик погиб в загоревшемся автомобиле 16:30
В Москве откроются 30 круглогодичных ярмарок 16:30
У режиссера "Богемской рапсодии" отобрали номинацию на премию BAFTA 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Как можно будет самим накопить на пенсию
Как можно будет самим накопить на пенсию
07.02.2019 18:05
Рубрика: Спорт

В возрасте 35 лет погибла врач сборной России по пулевой стрельбе

Текст: Данила Жиляев
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Скорбим... 5 февраля 2019 года на 36-м году жизни трагически погибла врач сборной команды России по пулевой стрельбе Евгения Ивановна Иванова. Более трёх лет Евгения Иванова работала с российскими стрелками и за это время стала неотъемлемой частью коллектива. Она внесла бесценный вклад в успешное выступление наших спортсменов на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. За свой профессионализм Евгения Иванова была включена в медицинскую комиссию Международной федерации стрелкового спорта. Евгения была не только профессионалом, но и добрым, отзывчивым человеком, моментально завоевавшим искреннюю любовь и уважение спортсменов, тренеров и специалистов. Коллектив Стрелкового Союза России скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Евгению. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах.

Публикация от RSU (@russianshootingunion)

Врач сборной России по пулевой стрельбе Евгения Иванова ушла из жизни в возрасте 35 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Стрелкового союза России.

В сообщении сказано о трагической гибели молодой женщины, однако причины случившегося не сообщаются. Это случилось еще 5 февраля, однако информация появилась лишь сегодня. Также нет информации о дате и месте прощания с Ивановой.

Евгения Иванова работала с нашей командой более трех лет, в том числе, входила в штаб сборной на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Отмечается, что за профессиональную работу она была включена в медкомиссию Международной федерации стрелкового спорта.

"Коллектив Стрелкового союза России скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Евгению. Память о ней всегда будет жить в наших сердцах", - говорится в заявлении организации.

Спасатели извлекли тело из обломков самолета футболиста Салы
Спорт Виды спорта Общество Утраты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума ужесточает наказание для скрывшихся с места ДТП водителей
МИД РФ назвал вбросом информацию о третьем "отравителе" Скрипалей
У полковника Захарченко нашли новые активы на полмиллиарда рублей
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания
Курт Волкер приказал Киеву принять российских наблюдателей