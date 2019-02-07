Ветеранов войны и труда бесплатно лечат по высшему разряду

Медицинские учреждения АФК "Система" проверят здоровье московских ветеранов войны и труда. В нашей стране и в столице, конечно, все больше долгожителей. Этим принято гордиться: стали жить дольше. А вот как? Что нас ждет на старости лет? Болезни, одиночество? Ситуацию можно изменить? Об этом беседуем с главным врачом клинической больницы "Медси" N 2 Леонидом Каревым.

Леонид Карев: Крупнейшие больницы в стране построены на частные пожертвования. Нельзя эти традиции забывать. Их надо множить. Фото: Александр Корольков

Леонид Михайлович! Лечение заболеваний - некий тяжкий труд, который зависит и от того, чем болен, а главное от того, насколько лечение проходит на достойном уровне и доступно всем, кто в нем нуждается. Заметно же: больше всего соискателей среди одиноких и пожилых. И не всегда помощь таким людям адекватна.

Леонид Карев: Вас, наверное, удивит, но поверьте опыту: многие люди преклонного возраста даже уклоняются от помощи из страха тех препятствий, которые неизбежны в поиске ее получения. Это молодым просто набрать в интернете необходимую информацию, и у них возникает модная ныне маршрутизация - когда, к кому обращаться. Ветеранам, людям, которым мы должны кланяться и быть благодарными, эти современные инновации не всегда доступны. И наш долг медиков, руководителей медицинских учреждений - им помочь.

Вы возглавляете негосударственное учреждение. В ваши функциональные обязанности, или, может быть, я ошибаюсь, не входит оказание высокопрофессиональной помощи таким пациентам. Однако принято решение о долгосрочной бесплатной помощи именно этим пациентам. Хотя не все государственные учреждения подобные акции проводят. А ваша АФК "Система" занимается этим более четырех лет. Медучреждения "Медси" претендуют на звание медицины с человеческим лицом?

Леонид Карев: Претендуем. И надеемся, что это наше главное руководство к действию. Да, бывает, что мы переполнены и физически не можем всех принять. Открою тайну - отдаем предпочтение пациенту в годах. Ведь, повторюсь, именно он менее всего защищен. Этот принцип исходит от руководства АФК "Система", лично от ее акционера Владимира Евтушенкова. Он инициатор ежегодных акций безвозмездной помощи ветеранам.

Открою тайну: отдаем предпочтение пациенту в годах. Ведь именно он менее всего защищен

Акций, в том числе во имя здоровья, немало. К сожалению, многие из них проводятся формально. У кого-то не хватает материальных или финансовых ресурсов, а главное - человеческих ресурсов.

Леонид Карев: Это не о нас! И четырехлетний опыт проведения таких акций показал эффективность их проведения и привлекательность. Желающих пройти обследование, а если требуется - и лечение, и реабилитацию, именно в наших учреждениях растет.

Насколько мне известно, у вас есть возможность проводить обследование и лечение при заболеваниях тонкого и толстого кишечника, желудка - капсульную эндоскопию. В "Медси" работает профессор Петр Леонидович Щербаков, который, без преувеличения, привнес эту наисовременнейшую методику в Россию. Это дорогое удовольствие. Однако оно безвозмездно предоставляется всем, кому показано. Не боитесь разориться?

Леонид Карев: Мне обиден ваш вопрос. Мы становимся богаче от одного сознания, что можем помогать нашим дорогим старикам.

Старики дорогие, а те, кто моложе, дешевле?

Леонид Карев: Я так не сказал и так не считаю. Просто это в традициях российской медицины. В который раз уместно напомнить: крупнейшие больницы в нашей стране построены на частные пожертвования - НИИ Склифосовского, больницы Первая Градская, знаменитая Боткинская, на территории которой мы сейчас базируемся, Бахрушинские... Нельзя эти традиции забывать. Их надо множить.

Вы множите, составив специальную программу?

Леонид Карев: Именно так. Программа диагностики учитывает состояние здоровья возрастной группы. Главное внимание уделяется онкологическим и кардиологическим заболеваниям, ортопедии. Мы проводим комплексное обследование, получаем результаты о каждом пациенте. Каждому даем индивидуальную рекомендацию.

Вот пациент, скажем, 80 лет прошел обследование, получил рекомендации. А далее?

Леонид Карев: Далее консультация профильного специалиста и, если это необходимо, направление на стационарное лечение. Такое лечение проходит в комфортных современных условиях. Более того, есть возможность двухнедельной реабилитации, восстановления здоровья в санатории "Медси" "Отрадное". Замечу, проведение бесплатного комплексного обследования для ветеранов - это продолжение программы "Забота о ветеранах". Она реализуется благотворительным фондом "Система" вместе с правительством Москвы и Московским городским советом ветеранов.

Программа претендует на исключительность? Даже некую уникальность? Грубо говоря, дурной пример заразителен. А хороший претендует на тиражирование?

Леонид Карев: Не только претендует. Убежден: при желании тиражирование возможно. Нужна добрая воля.