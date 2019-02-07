Ветеранов войны и труда бесплатно лечат по высшему разряду

Новости

Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 10 19:53
Оззи Осборн госпитализирован 19:47
Дмитрий Медведев назначил главой Ростуризма Зарину Догузову 19:45
У перезапуска хоррора "Хэллоуин" будет продолжение 19:28
Путин предложил ВР обсудить сотрудничество с "Роснефтью" 19:21
Экс-послу России в Беларуси Александру Сурикову вручен орден Почета 19:12
Смольный пообещал привозить пострадавшим от гололеда еду и лекарства 18:49
Тизер: Томми Вайсо снимает фильм об акулах-убийцах 18:46
Посол Беларуси в России оценил задачи двусторонней группы по интеграции 18:26
Новый трейлер "Кладбища домашних животных" возмутил фанатов Кинга 18:17
В возрасте 35 лет погибла врач сборной России по пулевой стрельбе 18:05
Собянин открыл новые художественные мастерские 18:04
Ученые предупредили о климатическом хаосе на Земле 18:03
Рейтинг Трампа опустился до минимума за время его президентства 18:01
В Томске создадут приложение для быстрой диагностики меланомы 18:00
Жена Квачкова рассказала, чем он будет заниматься после освобождения 18:00
На Ставрополье проверят видео с нападением на пьяных полицейских 17:59
"Активный гражданин" определил темы для этнографической олимпиады 17:48
МИД РФ назвал вбросом информацию о третьем "отравителе" Скрипалей 17:43
Захарова пообещала изучить вопрос о вывезенном в Японию российском золоте 17:36
ЦСКА разгромил норвежскую команду в контрольном матче 17:35
Калькулятор стоимости вывоза мусора заработал в Нижегородской области 17:15
В Вологодской области корова родила сразу четырех телят 17:14
МИД: Македония заплатит за вступление в НАТО суверенной внешней политикой 17:10
Рязанская чиновница арестована за взятки при покупке квартир для сирот 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
В "РГ" обсудят итоговое собеседование по русскому языку и ЕГЭ-2019
Как можно будет самим накопить на пенсию
Как можно будет самим накопить на пенсию
07.02.2019 19:19
Рубрика: Общество

Старики, здравствуйте!

Ветеранов войны и труда бесплатно лечат по высшему разряду
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(7786)
Медицинские учреждения АФК "Система" проверят здоровье московских ветеранов войны и труда. В нашей стране и в столице, конечно, все больше долгожителей. Этим принято гордиться: стали жить дольше. А вот как? Что нас ждет на старости лет? Болезни, одиночество? Ситуацию можно изменить? Об этом беседуем с главным врачом клинической больницы "Медси" N 2 Леонидом Каревым.
Леонид Карев: Крупнейшие больницы в стране построены на частные пожертвования. Нельзя эти традиции забывать. Их надо множить. Фото: Александр Корольков Леонид Карев: Крупнейшие больницы в стране построены на частные пожертвования. Нельзя эти традиции забывать. Их надо множить. Фото: Александр Корольков
Леонид Карев: Крупнейшие больницы в стране построены на частные пожертвования. Нельзя эти традиции забывать. Их надо множить. Фото: Александр Корольков

Леонид Михайлович! Лечение заболеваний - некий тяжкий труд, который зависит и от того, чем болен, а главное от того, насколько лечение проходит на достойном уровне и доступно всем, кто в нем нуждается. Заметно же: больше всего соискателей среди одиноких и пожилых. И не всегда помощь таким людям адекватна.

Леонид Карев: Вас, наверное, удивит, но поверьте опыту: многие люди преклонного возраста даже уклоняются от помощи из страха тех препятствий, которые неизбежны в поиске ее получения. Это молодым просто набрать в интернете необходимую информацию, и у них возникает модная ныне маршрутизация - когда, к кому обращаться. Ветеранам, людям, которым мы должны кланяться и быть благодарными, эти современные инновации не всегда доступны. И наш долг медиков, руководителей медицинских учреждений - им помочь.

Вы возглавляете негосударственное учреждение. В ваши функциональные обязанности, или, может быть, я ошибаюсь, не входит оказание высокопрофессиональной помощи таким пациентам. Однако принято решение о долгосрочной бесплатной помощи именно этим пациентам. Хотя не все государственные учреждения подобные акции проводят. А ваша АФК "Система" занимается этим более четырех лет. Медучреждения "Медси" претендуют на звание медицины с человеческим лицом?

Леонид Карев: Претендуем. И надеемся, что это наше главное руководство к действию. Да, бывает, что мы переполнены и физически не можем всех принять. Открою тайну - отдаем предпочтение пациенту в годах. Ведь, повторюсь, именно он менее всего защищен. Этот принцип исходит от руководства АФК "Система", лично от ее акционера Владимира Евтушенкова. Он инициатор ежегодных акций безвозмездной помощи ветеранам.

Открою тайну: отдаем предпочтение пациенту в годах. Ведь именно он менее всего защищен

Акций, в том числе во имя здоровья, немало. К сожалению, многие из них проводятся формально. У кого-то не хватает материальных или финансовых ресурсов, а главное - человеческих ресурсов.

Леонид Карев: Это не о нас! И четырехлетний опыт проведения таких акций показал эффективность их проведения и привлекательность. Желающих пройти обследование, а если требуется - и лечение, и реабилитацию, именно в наших учреждениях растет.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
В России выросло количество аварий по вине нетрезвых водителей

Насколько мне известно, у вас есть возможность проводить обследование и лечение при заболеваниях тонкого и толстого кишечника, желудка - капсульную эндоскопию. В "Медси" работает профессор Петр Леонидович Щербаков, который, без преувеличения, привнес эту наисовременнейшую методику в Россию. Это дорогое удовольствие. Однако оно безвозмездно предоставляется всем, кому показано. Не боитесь разориться?

Леонид Карев: Мне обиден ваш вопрос. Мы становимся богаче от одного сознания, что можем помогать нашим дорогим старикам.

Старики дорогие, а те, кто моложе, дешевле?

Леонид Карев: Я так не сказал и так не считаю. Просто это в традициях российской медицины. В который раз уместно напомнить: крупнейшие больницы в нашей стране построены на частные пожертвования - НИИ Склифосовского, больницы Первая Градская, знаменитая Боткинская, на территории которой мы сейчас базируемся, Бахрушинские... Нельзя эти традиции забывать. Их надо множить.

Вы множите, составив специальную программу?

Фото: iStock
Стены донской больницы отремонтировали медицинским гипсом

Леонид Карев: Именно так. Программа диагностики учитывает состояние здоровья возрастной группы. Главное внимание уделяется онкологическим и кардиологическим заболеваниям, ортопедии. Мы проводим комплексное обследование, получаем результаты о каждом пациенте. Каждому даем индивидуальную рекомендацию.

Вот пациент, скажем, 80 лет прошел обследование, получил рекомендации. А далее?

Леонид Карев: Далее консультация профильного специалиста и, если это необходимо, направление на стационарное лечение. Такое лечение проходит в комфортных современных условиях. Более того, есть возможность двухнедельной реабилитации, восстановления здоровья в санатории "Медси" "Отрадное". Замечу, проведение бесплатного комплексного обследования для ветеранов - это продолжение программы "Забота о ветеранах". Она реализуется благотворительным фондом "Система" вместе с правительством Москвы и Московским городским советом ветеранов.

Программа претендует на исключительность? Даже некую уникальность? Грубо говоря, дурной пример заразителен. А хороший претендует на тиражирование?

Леонид Карев: Не только претендует. Убежден: при желании тиражирование возможно. Нужна добрая воля.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев прокомментировал принятие Киевом курса на членство в ЕС и НАТО
В МИД заявили о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу
Два следователя СК могут стать фигурантами дела Арашуковых
Госдума может принять законопроект о защите Рунета от угроз
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания