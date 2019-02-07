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07.02.2019 12:21
Рубрика: В мире

Вице-премьер Италии согласился принять делегацию Гуайдо

Текст: Нива Миракян (Рим)

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини отреагировал на просьбу спикера венесуэльского парламента и самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо, согласившись принять делегацию из Венесуэлы 11 февраля.

Как поясняется в сообщении итальянского МВД, встреча с делегацией Гуайдо будет проведена вслед за аналогичными визитами представителей венесуэльской общины в Италии, которые были приняты в этом ведомстве в минувший понедельник, 4 февраля.

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Напомним, что в среду итальянская пресса, ссылающаяся на источники в правительстве, сообщила о том, что руководитель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо направил письма вице-премьерам правительства Италии: лидеру партии "Лига" Маттео Сальвини и руководителю "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо, попросив обоих политиков в ближайшее время принять делегацию парламента Венесуэлы. В своем обращении Гуайдо указал имена некоторых членов венесуэльской делегации, которых он собирается направить для переговоров в Рим. В частности, речь шла о главе парламентской комиссии по иностранным делам Франсиско Сукре и представителе по гуманитарной помощи Родриго Диаманти.

Между тем, несмотря на положительный настрой Сальвини, его коллега по кабмину вице-премьер Луиджи Ди Майо отвел на послание Гуайдо достаточно сдержанно. Его ответ опубликовало католическое издание Avvenire. Вице-премьер подчеркнул, что в венесуэльском вопросе Италия выступает за "поддержание диалога между сторонами" и намерена "придерживаться принципа нейтралитета и невмешательства в процесс, который должен привести страну к  выборам". Ди Майо также напомнил, что глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези, который 7 февраля примет участие в министерском заседании международной контактной группы по Венесуэле в Монтевидео, "будет работать для достижения этой цели".  

В мире Европа Италия В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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