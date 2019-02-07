Видео: В Беларуси снимают фильм о Янке Купале

В Минске продолжаются съемки фильма о белорусском народном поэте Янке Купале. Картина "Купала" расскажет историю взросления и становления Ивана Луцевича, который стал любимцем белорусов и настоящим песняром. На роль классика утверждены сразу 5 актеров. Зрители увидят героя в детстве и в юности.

Янка Купала для белорусов - не просто народный поэт. Любимец, который писал о простых людях и их проблемах.

Задача киногруппы - максимально точно передать атмосферу конца 19-ого начала 20-ого века. Для этого на площадках работают историки. События воссоздают по фотографиям того времени.

Режиссер Владимир Янковский не отходит от мониторов. Сам следит за светом и планами. Фильм пока не комментирует. Говорит, зрители увидят все сами. Над фильмом работает интернациональная команда. К примеру, молодого героя играет латвийский актер с белорусскими корнями Николай Шестак, а снимают ленту операторы из России.

Ленту уже называют одной из самых ожидаемых премьер этого года. На ее создание потратили свыше миллиона долларов. В прокат картина выйдет 17 декабря. Ко дню национального кино в Беларуси, сообщает БелРос.

