Владимир Путин вручил премии в области науки и инноваций

Новые научно-исследовательские центры мирового уровня будут создаваться по всей стране. Поддержка и привлечение перспективных молодых кадров в науку продолжится. Об этом заявил Владимир Путин в четверг во время вручения в Кремле наград лауреатам премии президента в области науки и инноваций за 2018 год.

Пять молодых ученых получили по 2,5 миллиона рублей за открытия, которые будут способствовать усилению безопасности в стране, защите сельского и лесного хозяйства от вредителей, борьбе с Альцгеймером и решению многомерных научных задач.

До церемонии награждения гости и лауреаты собрались в Малахитовом фойе Кремля. Молодые ученые, которые были в этот день в центре внимания, выглядели растерянными и смущенными. Они пытались на понятном языке объяснить журналистам смысл своих открытий и рассказывали, что победа стала для них неожиданностью. Физики из Томска Евгений Горлов и Виктор Жарков пояснили, что они прошли через конкурс 100 человек на место. "А еще ведь конкуренция в университетах была", - уточнил Жарков. Молодые ребята разработали метод дистанционного обнаружения взрывчатых веществ. "В Кремле мы проходили через металлодетектор (на церемонию вручения. - Прим. "РГ"). Фактически он ничего не чувствует, кроме металла. А наша система распознает частички, следы взрывчатых веществ на десятки метров", - объясняли ученые журналистам.

На вопрос, не хотят ли они переехать за границу, ответили отрицательно. "Здесь мы понимаем, ради кого мы работаем", - пояснил Горлов.

Владимир Путин начал церемонию награждения с поздравлений. "Мы встречаемся накануне Дня российской науки. И я поздравляю вас и всех ученых России с этим праздником", - сказал он. Президент напомнил, что роль отечественной науки во все времена была значимой для нашей страны. "А сегодня, когда перед нами стоят цели масштабного технологического прорыва, ее значение многократно возросло", - подчеркнул он.

Для поддержки молодых ученых в России запущена целая линейка грантов, стипендий, премий

Путин заявил, что все общенациональные проекты страны сегодня требуют мощной научной подпитки. "В том числе реализация задачи пространственного развития России, формирования новых механизмов экономического, научного, технологического роста на всей ее огромной территории", - пояснил президент. Для этого в самое ближайшее время будет запущен процесс создания исследовательских и научно-образовательных центров мирового уровня. "Причем в первую очередь они появятся в тех регионах, где наука, ее достижения особенно востребованы для социально-экономического развития, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке", - рассказал Путин. По его словам, создание таких новых точек роста имеет особое значение для молодых людей. Президент напомнил, что местом притяжения для увлеченных наукой и изобретательством ребят уже стал образовательный центр "Сириус". "Уверен, что открытие здесь передовых центров геномных и математических исследований заметно расширит возможности для их профессионального становления в научной сфере", - добавил он.

Владимир Путин также рассказал, что за последние годы в России значительно увеличилось число исследователей до 39 лет. Он напомнил, что для поддержки и укрепления мотивации молодых ученых за последние годы запущена целая линейка грантов, стипендий, премий. По его словам, за последние два года по программе Российского научного фонда гранты получили более полутора тысяч молодых исследователей.

"В науку приходят сильные, талантливые молодые люди. Мы видим это и по нарастающему с каждым годом числу претендентов на звание лауреата сегодняшней премии", - рассказал президент. Он пообещал, что привлечение молодых, перспективных кадров в науку будет продолжено. "Как и выстраивание в единую систему школ одаренных ребят, ведущих вузов, аспирантов, работающих в различных лабораториях, научных центрах мирового уровня", - пояснил Владимир Путин.

После церемонии вручения президент за бокалом шампанского неформально пообщался с молодыми учеными. В частности, Путин пошутил по поводу проекта ученых-физиков Горлова и Жаркова. "Вы обнаруживаете взрывчатку, а теперь хорошо бы еще фальшивые деньги обнаруживать на запах", - с улыбкой предложил Путин. На шутку президента ответил другой ученый, Иван Оселедец: он предложил дистанционным методом находить "плохих людей". Путин заметил, что это сложнее, потому что "исключительно плохих людей не бывает".

Обращаясь ко всем лауреатам, президент заверил их, что все разработки представляют особую важность. "Все важно, чем вы занимаетесь. Ну, и в основе всего математика", - подчеркнул он.

Премия президента присуждается ежегодно. Ее лауреатами за 2018 год стали пять человек. Старший научный сотрудник Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Вячеслав Дячук получил премию за открытие новых механизмов развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных. Ведущий научный сотрудник Новосибирского государственного аграрного университета Екатерина Гризанова открыла новые механизмы устойчивости насекомых - вредителей сельского и лесного хозяйства - к биоинсектицидам. Доцент Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец создал прорывные вычислительные технологии решения многомерных задач физики, химии, биологии, анализа данных на основе тензорных разложений. Научные сотрудники Института оптики атмосферы им. В.Е.Зуева Сибирского отделения РАН Евгений Горлов и Виктор Жарков разработали и реализовали лидарный метод дистанционного обнаружения взрывчатых веществ. Премия помимо денежного вознаграждения состоит из диплома, почетного значка лауреата и удостоверения.