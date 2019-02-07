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Рубрика: Общество

Уколи мои печали

ВОЗ подтвердила победу России над краснухой
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(7786)
Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила: Россия победила краснуху. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб передала министру Веронике Скворцовой сертификат, подтверждающий это. Тем самым "Российская Федерация внесла значительный вклад в достижение общей цели, связанной с элиминацией как кори, так и краснухи в 53 государствах Европы", - отметила г-жа Якаб.

Этот успех - результат масштабной программы по вакцинации. Как рассказал "РГ" академик РАН Геннадий Онищенко, прививку от краснухи нужно делать обязательно, так как болезнь очень коварная. Она несет серьезные риски не только для заболевшего человека, но и для его нерожденных детей.

Фото: Фоторепродукция Сергея Михеева
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- Когда краснухой заболевает беременная женщина, вирус проникает через плаценту и может вызвать серьезные нарушения в развитии плода. Самая распространенная патология - глухота. Таким образом, благодаря вакцинации от краснухи мы спасаем от врожденных аномалий развития примерно 800 детей в год, - рассказал Геннадий Онищенко. - Мы получили сертификат ВОЗ - и это правильно. Но это не значит, что работу можно остановить и почивать на лаврах. Пока во всем мире эту болезнь победить не удалось, мы будем продолжать массовую вакцинацию от краснухи.

Первый раз прививку делают в год. Она идет в комплексе сразу от нескольких болезней: кори, краснухи и паротита. Ревакцинация - в шесть лет. И в третий раз врачи рекомендуют делать прививку девочкам в 12-14 лет.

В мировой истории есть пример, когда от вакцинации отказались все страны: от оспы не прививают уже почти 40 лет. Эту болезнь удалось ликвидировать на всей планете. В случае с краснухой подобного в ближайшее время точно ожидать не стоит.

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