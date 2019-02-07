Все мобильные устройства зарегистрируют в базе данных Россвязи

Любой новый телефон или планшет при ввозе в Россию будет проходить проверку на подлинность по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI, включает данные о происхождении, модели и серийном номере). Аппараты, не прошедшие проверку и не включенные в специальную российскую базу данных (ее оператором может стать Россвязь), просто не смогут подключаться к сетям операторов мобильной связи.

Об этом рассказал заместитель руководителя Россвязи Роман Шередин на вопрос "РГ", комментируя инициативу парламентариев о государственной регистрации всех мобильных устройств, использующихся в стране. Глава Россвязи Олег Духовницкий поддерживает предложение, считая, что оно поможет бороться с "серым" импортом телефонов и сделает бессмысленной кражу мобильных устройств.

Россвязь разрабатывает механизм работы базы данных мобильных устройств. Данные IMEI будут запрашиваться подведомственным Россвязи институтом у международной Ассоциации GSM (она выдает производителям наборы кодов IMEI, они вшиваются в устройства, имеющие радиомодули). На пилотном этапе предполагается, в частности, регистрировать мобильные устройства иностранцев, приезжающих в Россию, сказал Шередин.

Производители мобильного оборудования обязаны размещать IMEI таким образом, чтобы не было возможности его изменить. Идентификатор телефона с двумя симками сами пользователи могут узнать, набрав *#06#.

Также Россвязь намерена использовать стандарт GSM для локальных сетей связи в деревнях. Минкомсвязь разработала поправки в Закон "О связи", которые позволят в рамках универсальных услуг связи обеспечить небольшие населенные пункты, куда не дошли мобильные операторы, сотовой связью через Wi-Fi-точки. Сейчас доступ в интернет через Wi-Fi обеспечивается в рамках услуг универсальной связи в поселениях численностью 250-500 человек. Но они столкнулись с тем, что не могли авторизоваться для получения доступа в интернет через смс, в результате потребовалось дооснастить эти точки базовыми станциями мобильной связи, сказал Шередин.

Для этой задачи создание локальных сетей мобильной связи стандарта GSM (связи второго поколения) будет достаточно, считает он. Если поправки примут, Россвязь пересмотрит договор с "Ростелекомом", который является оператором универсальной услуги связи.