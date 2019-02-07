В России достигнут рекордный уровень расслоения регионов по уровню развития СМИ. Таков главный вывод доклада, подготовленного фондом "Медиастандарт" и Комитетом гражданских инициатив Евгения Ясина совместно с исследовательской группой ЦИРКОН. Неоднородность отечественной медиасферы эксперты связывают с серьезным разрывом в финансировании СМИ: регионы-лидеры тратят на них в 100 раз больше аутсайдеров.

Для расчета MSindex использовались 48 различных индикаторов, разделенных на пять частных индексов: состояние среды для работы средств массовой информации; влияние власти, бизнеса, общественных организаций на работу СМИ; доступ аудитории к каналам потребления, реальное потребление и запросы на информацию; состояние самих СМИ; состояние медиаконтента. По результатам исследования регионы были разделены на четыре класса. Рейтинг А получили 11 наиболее развитых регионов, среди которых лидируют Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Московская области. Рейтинг B был присвоен 30 регионам со средним уровнем развития СМИ, рейтинг С - 31 региону с недостаточным уровнем развития СМИ, рейтинг D - 13 регионам с наименьшим уровнем развития СМИ.

В России достигнут рекордный уровень расслоения регионов по уровню развития СМИ

Исследование показало: в тех регионах, где бизнес, власть и общество активнее влияют на СМИ, наблюдается и более качественный контент медиа. Важный тренд за годы наблюдений - возрастающее расслоение регионов по состоянию медиасферы. "То есть Москва - лидер на протяжении всех лет - оказалась как никогда высоко, - отмечает директор фонда "Медиастандарт" Дмитрий Казьмин, - а последний регион (в 2018 году - Тыва) как никогда низко". Это заметно, в частности, по уровню трат региональных бюджетов на поддержку СМИ. Всего в 2018 году регионы заложили на поддержку СМИ 45,6 млрд руб. Самый низкий показатель - в Пермском крае (11 руб. на одного жителя), самый высокий - в Ямало-Ненецком автономном округе (5087 руб.). На Москву приходится 28 процентов расходов региональных бюджетов, в расчете на каждого жителя столичный бюджет тратит чуть более 1000 руб. Среди частных индексов наибольшее расслоение между регионами - по уровню медиаконтента, а наименьшее - по состоянию аудитории. Другими словами, аудитория разных регионов оказалась более однородной, чем остальные аспекты медиасферы. "Поэтому плохое состояние медиасферы, самих медиа в регионе нельзя оправдать словами "у нас люди другие", - говорит Казьмин. - Они, мол, не доверяют журналистам, не желают получать информацию из альтернативных источников, не запрашивают качественный контент. Качества аудитории в разных регионах отличаются меньше, чем экономическая ситуация, качество местных медиа или уровень влияния региональных властей и бизнеса на СМИ".

Массовые опросы, проведенные по заказу "Медиастандарта", показали, что для 75 процентов россиян телевидение остается самым популярным каналом информации. На втором месте Интернет (48). Тройку лидеров замыкает печатная пресса (19).

Исследовалась также степень доверия к различным источникам информации. Здесь заметен резкий рост показателей у неформальных медиа. Например, информации в YouTube доверяет 12 опрошенных, каналам в Telegram - 4 (среди молодежи - втрое больше). В целом уровень доверия населения к СМИ в большинстве регионов России пока не опускается ниже 50 процентов. При этом телевизор смотрят все меньше жителей страны. Например, в Архангельской области число жителей, потребляющих телевизионный контент, уменьшилось почти в два раза - с 55 процентов до 30. Заметное снижение наблюдается в Санкт-Петербурге - с 44 процентов до 33, в Крыму - с 56 до 40, в Свердловской области - с 57 до 43. Авторы исследования предполагают, что эта тенденция связана с уходом аудитории в другие медиа, в том числе в социальные сети.

В целом уровень доверия населения к СМИ в большинстве регионов России пока не опускается ниже 50 процентов

Половина населения в целом доверяет средствам массовой информации. Самый высокий уровень доверия зафиксирован на Ямале (73 процента), в Севастополе (75) и в Крыму (78), самый низкий - в Ингушетии, Москве и Тамбовской области (58). Причем оказалось, что в большинстве регионов местным СМИ доверяют больше, чем федеральным. По этому показателю лидируют Москва (61 процент против 58), Санкт-Петербург (68 против 60), Московская область (60 против 59). Самый высокий уровень доверия к региональным СМИ зафиксирован в Свердловской и Воронежской областях (79 процентов), Чечне (78) и Тюменской области с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами (77). Лишь в 19 регионах (среди них Калмыкия, Тыва, Севастополь) показатель доверия к федеральным СМИ выше, чем к региональным.

Согласно опросу, растет число россиян, постоянно, часто или достаточно часто встречающихся в СМИ с заведомо ложной информацией или попыткой навязать определенную точку зрения. Большинство из тех, кто встречается с не заслуживающим доверия контентом, пытается его проверить в других источниках. В разных регионах таких потребителей информации от 71 до 86 процентов. При этом, по данным Фонда "Общественное мнение", более 70 процентов россиян считают, что допустимо умалчивать или искажать информацию в СМИ, почти 40 процентов граждан говорят, что не нужно обнародовать малоизученные и неизвестные факты истории Великой Отечественной войны, потому что это "нанесет ущерб патриотическим чувствам".

При всей разнородности отечественной медиасферы, где ощутим большой разрыв между лидерами и аутсайдерами, аудитория СМИ в различных регионах начинает обнаруживать общие черты. Она мало-помалу избавляется от безоговорочного доверия ко всему, что вещают по телевизору или пишут в газетах, и все чаще способна отличить правдивую информацию от ложной.