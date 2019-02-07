За гаджеты с GPS-трекерами не станут привлекать по статье

Какие гаджеты предназначены для реального шпионажа и добычи запрещенной информации, а какие применяются исключительно в бытовых целях - к примеру, чтобы отследить местоположение ребенка, - определит отдельный закон. В четверг в Госдуму был внесен подразумевающий такое разделение законопроект. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Толчком к изменениям стало уголовное дело против фермера, купившего в интернете gps-трекер для слежения за коровой. Фото: photoxpress

"Отсутствие специального термина в законодательстве приводило к размытому толкованию правовых норм, - сказал Дмитрий Медведев. - И в зоне риска могли оказаться те, кто приобретал такие спецсредства просто для решения бытовых проблем".

Документ предлагает дополнить статью 138.1 Уголовного кодекса РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" некоторыми уточнениями. Предлагаемое новое определение этого термина, по задумке авторов законопроекта, позволит отличить шпионские спецсредства от техники, которая рассчитана только на бытовое применение.

Изменение также будет внесено в статью 20.23 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".

Как будет звучать термин в новой редакции, пока не раскрывается, но отмечается, что он четко разграничит приборы для повседневной жизни и шпионскую технику.

"Предлагаемое значение термина СТС… позволяет дифференцировать СТС от технических средств (предметов, устройств), которые по своим техническим характеристикам, параметрам, свойствам или прямому функциональному предназначению рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем", - говорится в сообщении камбина.

В правительстве напомнили, что 27 ноября 2018 года Верховный суд рекомендовал не наказывать людей, купивших "шпионские" устройства случайно либо в целях личной безопасности - чтобы следить за животными, квартирой и т.д.

В конце прошлого года пленум Верховного суда дал разъяснения по ст. 138.1 УК. По мнению ВС, под шпионскими гаджетами можно понимать и такие вещи, как смартфон, диктофон или видеорегистратор, при условии, что их доработали с целью негласного получения информации. Верховный суд пояснял, что при доказательстве факта незаконного оборота СТС нужно убедиться в том, что пользователь действительно знал о предназначении устройства и хотел негласно получать информацию. В постановлении говорилось о том, что покупка трекера для отслеживания своего ребенка, охраны автомобиля или животных не образует состав преступления за оборот шпионской техники.

Вопрос об ответственности за использование шпионской техники обсуждается не первый год. Пристальное внимание к этой теме приковано после пресс-конференции Владимира Путина в 2017 году. Тогда к президенту обратились односельчане фермера из Курганской области, которого осудили за приобретенный в интернет-магазине трекер для слежения за коровой. После дело было прекращено. Затем Генпрокуратура провела масштабную проверку уголовных дел, возбужденных по ст. 138.1 УК, и признала, что норма "имеет издержки" и нуждается в исправлении.