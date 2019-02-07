Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала изучить вопрос о вывезенном в Японию российском золоте во времена Гражданской войны, а также проконсультироваться по этой проблеме с экспертами российского внешнеполитического ведомства.

Тему золота в ходе брифинга на Смоленской площади поднял один из журналистов, который поинтересовался судьбой вывезенного из России царского золота. По словам представителя СМИ, часть золотых запасов может находиться в настоящее время в Банке Мицубиси и центробанке Японии. Он уточнил, что находящиеся там запасы оценивают примерно в 80 миллиардов долларов.

По некоторым данным, в Японии может находиться российское белогвардейское золото, которое составляло 250 миллионов рублей на тот момент.

Информацию о царском золоте, осевшем на территории Страны восходящего солнца, изучали российские, китайские и японские журналисты. Известно, что о золотых запасах в 1947 году докладывали Молотову.