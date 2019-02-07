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Рубрика: Происшествия

Туда, где плохо, не посадят

Закрыть старые тюрьмы станет проще
Текст: Владислав Куликов
Новый закон упростил порядок ликвидации старых казенных домов в том случае, когда местные власти возражают против этого.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Споры о судьбе тюрем часто возникают в отдаленных уголках. Тюремное ведомство закрывает казенные дома, которые пришли в негодность и ремонту не подлежат. А местные власти пытаются всеми силами продлить жизнь колонии, так как с прагматичной точки зрения тюрьма здесь - это рабочие места и нередко - градообразующее предприятие.

Региональные власти всерьез опасаются, что без тюрьмы маленькие поселки не выживут. Между тем с 2011 года тюремное ведомство ведет активную работу по ликвидации старых казенных домов.

Под сокращение попала, например, знаменитая колония "Черный беркут". Она первой в стране начала принимать пожизненно осужденных. Впервые же местом не столь отдаленным стала территория, затерянная в лесах Свердловской области, в 30-х годах прошлого века. Тогда приказом НКВД СССР был образован один из крупнейших лагерей "Н" в Свердловской области, а в последствии - и места содержания мобилизованных трудармейцев.

Непосредственно колония, ставшая знаменитым "Черным беркутом", была создана в конце 60-х годов на базе Лозьвинского леспромхоза комбината "Серовлес" всесоюзного объединения "Свердлеспром".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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С 1980 года в учреждении был введен особый режим. В 1983 году ИК-56 стала первым и единственным учреждением в СССР, где за забором, с периметром чуть больше 600 метров, содержались осужденные, которым смертная казнь заменена на содержание в особых условиях сроком от 15 до 20 лет. А в 1994 году туда стали поступать пожизненно осужденные.

Казалось бы, колонии с такой историей ничего не угрожает. Однако время не щадит ни людей, ни тюрьмы. Сегодня казенный дом настолько обветшал, что, как решили в тюремном ведомстве, обеспечить требуемые по закону условия для заключенных там невозможно.

Прошлым летом из колонии был переведен последний заключенный. Она пустует, но даже после этого долгое время формально числилась действующей. Как рассказали эксперты, работавшие над принятым законом, принять юридическое решение не получалось из-за возражений местных властей.

Теперь по инициативе правительства страны внесены поправки в Закон "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы".

Новые нормы проясняют, как решать судьбу колонии, когда есть подобный спор. При наличии разногласий окончательное решение будет принимать правительство страны. Но прежде минюст должен будет создать комиссию для обсуждения проблемы с региональными властями. Если же в ходе согласительного совещания не получится прийти к единому мнению, то будет составлен официальный протокол и каждая сторона подпишется под тем, что договориться не удалось. Документ будет отправлен в правительство, которое и решит судьбу тюрьмы.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Законопроекты и комментарии
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