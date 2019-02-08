Как России укрепить свои позиции на "Шелковом пути", использовать открывающиеся шансы, справиться с вызовами, которые возникают в связи с реализацией проекта "Один пояс - один путь", - эти и другие вопросы обсудят эксперты в рамках сессии Координационного клуба Вольного экономического общества России.
В числе приглашенных спикеров сессии:
Лапидус Борис Моисеевич, председатель Объединенного ученого совета ОАО "РЖД", д.э.н., профессор;
Калашников Сергей Вячеславович, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике, председатель временной комиссии СФ ФС РФ по мониторингу экономического развития, д.э.н., профессор;
Михеев Василий Васильевич, заместитель директора ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН;
Уянаев Сергей Владимирович, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН;
Сорокин Дмитрий Евгеньевич, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, член-корреспондент РАН.