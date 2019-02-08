Актер Алексей Панин подтвердил, что собирается покинуть Россию

Актер и режиссер-дебютант Алексей Панин вновь оказался в числе топовых ньюсмейкеров, отработав по накатанной схеме: сначала артист намекнул, что собрался перебраться из России в Америку. А позже дал задний ход. В том смысле, что не в Америку.

Вехи очередного эпизода сериала следующие. Накануне Алексей выложил в своем Instagram фото, позже удаленное, загранпаспорта с американской визой, подписав его: "Билет в один конец", - и далее в комментариях к посту эрудированно процитировав лермонтовское "Прощай, немытая Россия…".

Следом подписчики устроили диспут с разнонаправленными оценками происходящего. Заметив, в частности, что его виза - P3, то есть временно дающая право работать на территории страны.

Когда ряд изданий обратился к артисту за комментариями, Панин в резкой форме предложил им от него отстать. После все же дав интервью KP.RU, в котором отметил, что да, планирует уехать из страны, но только не в США. По словам Алексея, он присматривается к Европе. Где-нибудь у моря. Намереваясь приобрести там недвижимость. Но конкретизировать страну пока не хочет.

"В Америку не планирую переезжать. Да, я хочу уехать из России, но я не обсуждал с журналистами свои планы. И это будет точно не Америка", - заверил Панин. Напирая, что "переезд из России уже решен, но он намечен на следующий год". "Не раньше", - успокоил возможных поклонников 41-летний актер.

Кроме того, Алексей не преминул упрекнуть журналистов в непрофессионализме, сообщив: "Не помню, чтобы я где-то сообщал, что уезжаю жить в Америку. У меня действительно есть американская виза, но она давно просрочена". Актер пояснил, что у него есть действующая европейская виза. Заключив: "Журналисты снова фантазируют".