Бастрыкин поручил проверить данные об избиении ветерана коллекторами

Очень быстрая и суровая реакция последовала на действия микрофинансовой организации, которая обманула гражданку и подняла руку на 90-летнего ветерана войны.

Сегодня стало известно, что, по личному распоряжению Председателя Следственного комитета, пермское подразделение СК занялось трагедией простой семьи, у которой отняли квартиру. На это граждане пожаловались в местную полицию, но там не очень озаботились. Поэтому, как только факт стал достоянием гласности, руководитель СКР забрал материалы уголовного дела, и тут же началась та работа правоохранителей, которую граждане мечтают видеть - обыски и задержания все причастных к обману и посмевших поднять руку на старика.

Проблемы сейчас у пермской АО "Микрокредитная компания "Клок Хаус". Уголовное дело, в котором она фигурирует, расследуется по тяжким статьям (мошенничество в особо крупном размере, самоуправство с применением насилия).

А началась эта история 20 июня 2018 года, когда жительница Перми обратилась на сайт якобы экстрасенсорной помощи "Возрождение". Там обещали вылечить астму. Во время диагностики и мнимого лечения в течение августа 2018 года женщина частями перевела мошенникам в общей сложности не менее 1,5 млн рублей.

Чтобы расплатиться с этими якобы экстрасенсами, женщина обратилась в АО "Микрокредитная компания "Клок Хаус". Ее представители просто обманули женщину и, под предлогом заключения договора займа, фактически заключили с ней договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры на 1,4 млн рублей, выплатив ей лишь 450 тысяч рублей.

Мошенники тут же перепродали квартиру. И, как рассказали "РГ" в Следственном комитете, 29 января 2019 года неустановленные лица, угрожая применением насилия к женщине и применяя насилие в отношении ее престарелого отца, произвели переустановку входной двери и замков.

В СК сейчас допрашивают свидетелей, потерпевших, проводят осмотры мест происшествий. Прошли обыски в офисе микрокредитной компании, изъяли документы, касающиеся сделок с квартирой потерпевших. Уже задержаны в качестве подозреваемых 4 человека, имеющих отношение к произошедшим событиям, связанным с отчуждением квартиры. Выясняются роль и мотивы действий каждого из них. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Уголовные дела находятся на контроле в центральном аппарате СК.