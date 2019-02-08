Беларусь стала экспортером высокоточного оружия

Республика Беларусь намерена заработать на экспорте вооружения до двух миллиардов долларов в 2019 году. Речь в первую очередь идет о высокоточном оружии. И продажа "Полонезов" Азербайджану можно считать первым подтверждением этой задачи.

Об этом пишут "Белорусские новости". В статье говорится, что по итогам прошлого года экспорт продукции предприятий, подведомственных Государственному военно-промышленному комитету, превысил один миллиард долларов. В нынешнем году эту цифру хотят увеличить в два раза. И ключевое направление здесь - ракетостроение.

На сегодняшний день главным достижением белорусской ракетостроительной отрасли является дальнобойная реактивная система залпового огня нового поколения "Полонез". Это первая законченная разработка ученых в области ракетной техники. Как отмечает издание, "Полонез" был создан в 2015 году в результате военно-технического сотрудничества с Китаем.

Основные компоненты РСЗО выпускаются на республиканском производственном унитарном предприятии "Завод точной электромеханики" в Дзержинском районе. Сначала некоторые комплектующие изделия поставляли из Поднебесной, например, твердотопливные ракетные двигатели. Теперь, по данным пресс-службы Госкомвоенпрома, завод продвинулся в работе по замене комплектующих изделий иностранного производства на отечественные.

В кооперации со смежными производствами на предприятии выполнили комплекс работ по созданию белорусских версий основных элементов РСЗО: пускового контейнера, управляемого реактивного снаряда и системы управления реактивными боеприпасами, которая состоит из навигационного устройства, автопилота и рулевых приводов.