Число заключенных, получающих образование в колониях, выросло втрое

В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили "РГ", что сейчас около тысячи заключенных по всей стране заочно учатся в вузах. Причем среди студентов-сидельцев есть и пожизненно осужденные. По данным тюремного ведомства, за десять лет число заключенных, получающих высшее образование, выросло в три раза. Есть даже настоящие истории успеха: получив за решеткой образование и специальность, люди после освобождения открывали свой бизнес или находили интересную работу.

"Сейчас высшее образование в исправительных колониях получают около 1000 осужденных, - рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний. - Учатся дистанционно по собственному желанию на различных специальностях. Наибольшей популярностью у осужденных в ВУЗах пользуются "Экономика", "Менеджмент", "Управление малым бизнесом", "Финансы и кредит", "Юриспруденция", "Специалист по рекламе", "Социология", "Банковское дело" и "Психология". Образовательную организацию осужденные также выбирают самостоятельно".

Конечно, учеба организована с учетом распорядка казенных домов. Вряд ли студентам-сидельцам удается зубрить учебники целыми ночами, готовясь к сессии. Не положено, режим не позволяет.

"В колониях есть специальные учебные площадки, оснащенные компьютерами, - говорят в тюремном ведомстве. - На многих компьютерах установлены вебкамеры для общения с преподавателями и участия в различных онлайн-курсах при необходимости. Осужденные с помощью интернета также получают задания и отправляют контрольные и проверочные работы. Однако, как правило, изучение большей части учебного материала осуществляется с помощью компьютеров и электронных книг без функции аудио- и видеозаписи, а также без выхода в интернет. Всеми необходимыми материалами учащихся обеспечивают образовательные организации".

В прошлом году более 100 осужденных получили диплом об окончании образовательной организации высшего образования.

"Наибольшее количество учащихся в ВУЗах осужденных содержатся в ГУФСИН (УФСИН) России по республикам Мордовия (66 чел.), Татарстан (28 чел.), Красноярскому (36 чел.), Пермскому (28 чел.), Алтайскому (21 чел.) краям, Свердловской (50 чел.), Новосибирской (42 чел.), Тверской (40 чел.) и Челябинской (34 чел.) областям, - сообщают в ведомстве. - Получают высшее образование не только осужденные, приговоренные судом к определенному сроку лишения свободы, но и пожизненно осужденные. Сейчас в высших учебных заведениях дистанционно проходят обучение 9 пожизненно осужденных и двое на сегодня уже получили дипломы о высшем образовании по специальности "Юриспруденция". Для осужденных, как и для обычных студентов, предусмотрены бюджетные места. В некоторых регионах налажено такое сотрудничество между территориальными органами ФСИН России и образовательными организациями высшего образования. Заключены соответствующие соглашения о выделении для осужденных бюджетных мест. ФСИН России старается сделать так, чтобы бесплатных мест для осужденных в ВУЗах страны было как можно больше".

Развитие высшего образования для заключенных - не забава и не трата бюджетных средств. Как показывает практика, получив диплом, люди крайне редко возвращаются в колонии. Когда человек находит свое место на воле, его уже не тянет на преступления.

"Мониторинг показателей образовательного уровня лиц, совершивших повторные преступления, на момент осуждения показывает, что осужденные с высшим образованием меньше совершают повторные преступления, - сообщают в службе. - Проведенный ФСИН России анализ показал, что доля осужденных с высшим образованием, ранее отбывавших наказание и освободившихся из исправительных учреждений в 2016-2017 годы, составляет всего 3,3% от всех осужденных, совершивших повторные преступления".

Рассказали в тюремном ведомстве и об историях успеха. Например, один из осужденных попал в колонию, когда ему было 22 года, на очень длительный срок, без образования и профессии. В колонии он отучился на парикмахера, вышел по УДО. На свободе продолжил заниматься парикмахерским делом. Он обратился в службу занятости со своими идеями, написал бизнес-план и получил грант на открытие своего дела. Сейчас у него сеть своих салонов красоты.

Другой осужденный получил в исправительной колонии высшее образование по специальности "Экономист". Диплом защитил уже после освобождения. Начал работать по своей новой профессии в одной из компаний, набрался опыта, открыл свое дело. Сегодня он успешно ведет бизнес собственного предприятия общественного питания, в котором работает уже два десятка людей, и его дело расширяется.

"Таких мотивирующих примеров достаточно много, - утверждают представители тюремного ведомства. - Есть даже осужденный, который после образования в колонии стал директором завода. Одна из осужденных увлеклась курсами шитья мягких игрушек, которые организовали сотрудники женской колонии. В итоге она становилась неоднократной победительницей городского конкурса декоративно-прикладного искусства. После освобождения она переехала в столицу, где теперь успешно занимается приобретенной в колонии профессией, точнее хобби, ставшим для нее любимой работой".