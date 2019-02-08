Число заключенных, получающих образование в колониях, выросло втрое

Новости

Хозяин пришел: В США оценили возвращение МиГ-31 в Арктику 14:24
У Минобрнауки появится собственный геральдический знак 14:23
СМИ: Франция и Германия пришли к компромиссу по "Северному потоку-2" 14:22
Кремль прокомментировал недопуск наблюдателей РФ на украинские выборы 14:16
На киностудии "Ленфильм" рассказали о первой роли Юрского 14:15
Владимир Мединский о Сергее Юрском: Человек редкого таланта 14:15
Lada Granta получила новую модификацию за 463 000 рублей 14:10
Эксперт: Тем, кто устраивается на работу без опыта, поможет портфолио 14:08
В Махачкале один человек пострадал при взрыве газа 14:06
В Иркутске эвакуатор выронил джип и устроил массовое ДТП 14:05
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Юрского 14:03
Под Самарой мотострелки освоили новые способы ведения боя 13:59
Названы место и дата прощания и похорон Сергея Юрского 13:55
Новый "Калашников" выйдет на мировой рынок 13:52
Русское географическое общество начало прием заявок на медиагранты 13:52
Видео: верблюд вытащил забуксовавшую в снегу "Ниву" 13:45
Часть красной ветки метро в Москве закроют 16-24 февраля 13:44
Испытания вертолета Ми-38 при морозе в 45 градусов показали на видео 13:41
В Краснодаре спортсмены устроили шоу в костюмах знаменитых героев 13:35
Видео: вертолеты Балтфлота отработали "слепую" посадку на корабль 13:31
Песков рассказал про охрану Януковича 13:29
Kia возглавила рейтинг марок по затратам россиян на покупку новых авто 13:22
Спасатели поймали в квартире уфимки куницу 13:21
В Домодедово самолет задел мачту освещения 13:19
В Кремле усомнились в публикациях про третьего участника дела Солсбери 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
08.02.2019 13:06
Рубрика: Происшествия

Число заключенных, получающих образование в колониях, выросло втрое

Текст: Владислав Куликов
В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили "РГ", что сейчас около тысячи заключенных по всей стране заочно учатся в вузах. Причем среди студентов-сидельцев есть и пожизненно осужденные. По данным тюремного ведомства, за десять лет число заключенных, получающих высшее образование, выросло в три раза. Есть даже настоящие истории успеха: получив за решеткой образование и специальность, люди после освобождения открывали свой бизнес или находили интересную работу.
Фото: Станислав Красильников/ ТАСС Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ ТАСС

"Сейчас высшее образование в исправительных колониях получают около 1000 осужденных, - рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний. - Учатся дистанционно по собственному желанию на различных специальностях. Наибольшей популярностью у осужденных в ВУЗах пользуются "Экономика", "Менеджмент", "Управление малым бизнесом", "Финансы и кредит", "Юриспруденция", "Специалист по рекламе", "Социология", "Банковское дело" и "Психология". Образовательную организацию осужденные также выбирают самостоятельно".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Закрыть старые тюрьмы станет проще

Конечно, учеба организована с учетом распорядка казенных домов. Вряд ли студентам-сидельцам удается зубрить учебники целыми ночами, готовясь к сессии. Не положено, режим не позволяет.

"В колониях есть специальные учебные площадки, оснащенные компьютерами, - говорят в тюремном ведомстве. - На многих компьютерах установлены вебкамеры для общения с преподавателями и участия в различных онлайн-курсах при необходимости. Осужденные с помощью интернета также получают задания и отправляют контрольные и проверочные работы. Однако, как правило, изучение большей части учебного материала осуществляется с помощью компьютеров и электронных книг без функции аудио- и видеозаписи, а также без выхода в интернет. Всеми необходимыми материалами учащихся обеспечивают образовательные организации".

В прошлом году более 100 осужденных получили диплом об окончании образовательной организации высшего образования.

"Наибольшее количество учащихся в ВУЗах осужденных содержатся в ГУФСИН (УФСИН) России по республикам Мордовия (66 чел.), Татарстан (28 чел.), Красноярскому (36 чел.), Пермскому (28 чел.), Алтайскому (21 чел.) краям, Свердловской (50 чел.), Новосибирской (42 чел.), Тверской (40 чел.) и Челябинской (34 чел.) областям, - сообщают в ведомстве. - Получают высшее образование не только осужденные, приговоренные судом к определенному сроку лишения свободы, но и пожизненно осужденные. Сейчас в высших учебных заведениях дистанционно проходят обучение 9 пожизненно осужденных и двое на сегодня уже получили дипломы о высшем образовании по специальности "Юриспруденция". Для осужденных, как и для обычных студентов, предусмотрены бюджетные места. В некоторых регионах налажено такое сотрудничество между территориальными органами ФСИН России и образовательными организациями высшего образования. Заключены соответствующие соглашения о выделении для осужденных бюджетных мест. ФСИН России старается сделать так, чтобы бесплатных мест для осужденных в ВУЗах страны было как можно больше".

Развитие высшего образования для заключенных - не забава и не трата бюджетных средств. Как показывает практика, получив диплом, люди крайне редко возвращаются в колонии. Когда человек находит свое место на воле, его уже не тянет на преступления.

"Мониторинг показателей образовательного уровня лиц, совершивших повторные преступления, на момент осуждения показывает, что осужденные с высшим образованием меньше совершают повторные преступления, - сообщают в службе. - Проведенный ФСИН России анализ показал, что доля осужденных с высшим образованием, ранее отбывавших наказание и освободившихся из исправительных учреждений в 2016-2017 годы, составляет всего 3,3% от всех осужденных, совершивших повторные преступления".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Число побегов из тюрем резко снизилось

Рассказали в тюремном ведомстве и об историях успеха. Например, один из осужденных попал в колонию, когда ему было 22 года, на очень длительный срок, без образования и профессии. В колонии он отучился на парикмахера, вышел по УДО. На свободе продолжил заниматься парикмахерским делом. Он обратился в службу занятости со своими идеями, написал бизнес-план и получил грант на открытие своего дела. Сейчас у него сеть своих салонов красоты.

Другой осужденный получил в исправительной колонии высшее образование по специальности "Экономист". Диплом защитил уже после освобождения. Начал работать по своей новой профессии в одной из компаний, набрался опыта, открыл свое дело. Сегодня он успешно ведет бизнес собственного предприятия общественного питания, в котором работает уже два десятка людей, и его дело расширяется.

"Таких мотивирующих примеров достаточно много, - утверждают представители тюремного ведомства. - Есть даже осужденный, который после образования в колонии стал директором завода. Одна из осужденных увлеклась курсами шитья мягких игрушек, которые организовали сотрудники женской колонии. В итоге она становилась неоднократной победительницей городского конкурса декоративно-прикладного искусства. После освобождения она переехала в столицу, где теперь успешно занимается приобретенной в колонии профессией, точнее хобби, ставшим для нее любимой работой".

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль прокомментировал недопуск наблюдателей РФ на украинские выборы
Названы место и дата прощания и похорон Сергея Юрского
СК опубликовал видео с места автокатастрофы с шахтерами в Кузбассе
Звезды футбола выразили соболезнования в связи с гибелью Салы
Россию на "Евровидении" снова представит Сергей Лазарев