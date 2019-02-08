Депутаты предложили в два раза увеличить налоговый вычет за обучение

В Госдуму поступил законопроект, увеличивающий в два раза налоговый вычет за платные образовательные услуги. Сейчас максимальная сумма составляет 15 600 рублей.

Законопроект внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов: И.К.Сухарев, С.Г.Каргинов, В.В.Сысоев.

Свою инициативу авторы документа объясняют ростом стоимости обучения. За последние 10 лет она выросла в пять раз с 30,1 тысячи рублей в год в 2008/2009 учебном году до 139 тысяч рублей в год в 2018/2019 учебном году.

Получить налоговый вычет на обучение может любой налогоплательщик, если учится платно в учебном учреждении, имеющем лицензию. Также вычет могут заявить родители за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщики-опекуны за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения.