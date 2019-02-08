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08.02.2019 17:03
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, когда орехи могут нанести вред

Текст: Мария Павлова
О пользе орехов известно давно. Считается, что люди, регулярно употребляющие в пищу всего несколько граммов орехов, не склонны к депрессии. Но так ли все безоблачно с этим продуктом? О важных правилах потребления орехов рассказывает диетолог Виктория Гусарова.
Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости
Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости

"Это очень питательный продукт, в составе которого множество витаминов и микроэлементов. Даже горстка орехов может наполнить энергией человека. Несмотря на то, что орех - источник полезных жиров (в том числе и омега-3), доля вредных элементов в нем все-таки есть. А вот холестерина нет. Богаты орехи растительным стерином, белком и волокнами", - отметила эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Врач рассказала, надо ли специально обогащать еду витаминами

По словам врача, в вопросе потребления орешков нужно учитывать все "за" и "против". Во-первых, орехи могут вызывать сильную аллергию (например, арахис). А у детей от орехов может развиться псориаз или экзема. Во-вторых, грецкий орех, если его переесть, может вызвать нарушения в работе головного мозга. Орехами даже можно отравиться: например, миндаль в большом количестве негативно влияет на почки, а вот фундук - на сосуды мозга. Последний, к слову, лучше вообще не есть тем, у кого диабет или диатез. Также лучше отказаться от сырого кешью - им можно обжечься, так как под скорлупой ореха содержится вредное вещество.

Тем не менее, если знать все плюсы и минусы и осознанно потреблять орехи, то можно насытить организм полезными веществами. Так, в арахисе содержится много белка и витамина В. Этот орех улучшает память, слух, потенцию, укрепляет нервную систему. Грецкий орех, по словам Гусаровой, содержит магний, калий и витамины групп А, В, С, РР, известен как противовоспалительное средство, снижает уровень холестерина, улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Он также считается лучшим орехом для женщин.

Фото: Depositphotos.com
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Миндаль с медом хорош при проблемах с потенцией и болях при ПМС, также он очищает кровь, выводит желчь, улучшает структуру волос и укрепляет зубы. Фисташки не только поднимают тонус, содержат множество витаминов и микроэлементов, но также крайне положительно влияют на печень и сердце. В свою очередь, фундук снижает уровень холестерина, повышает гемоглобин, чистит кровь, выводит шлаки и повышает иммунитет. Он особенно полезен тем, кто страдает диабетом и гипертонией. Лесной орех укрепляет сосуды, полезен при лечении варикоза и тромбофлебита. А вот кешью хорош при анемии, дистрофии и даже обычной зубной боли. Кедровые орешки очень полезны при проблемах с щитовидной железой, так как содержат йод. Также они снимают усталость и успешно побеждают бессонницу.

При потреблении орехов важно не забывать также о том, что это очень высококалорийная пища. Какова же оптимальная порция орешков? "Мелких не более 80, средних - не более 20 орехов, а крупных - не более пяти штук в день. Тем, кто худеет, употреблять нужно до 20 грамм орешков, детям не более 10 штук. Вообще, с орехами надо быть осторожными, вводить их в рацион внимательно и аккуратно", - заключила врач.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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