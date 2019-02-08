Два трубопровода из Канады в США частично закрыты из-за утечки нефти

Сразу два нефтепровода частично закрыты после утечки в американском штате Миссури. Корпорация TransCanada уже направила своих специалистов на место для оценки ситуации. В департаменте природных ресурсов заявили, что утечка произошла в 48 километрах от города Сан-Луис, загрязнена территория площадью 370 квадратных метров.

Отметим, что трубопровод, по которому в сутки перекачивают 590 тысяч баррелей "черного золота", является критически важной линией доставки канадской нефти на перерабатывающие заводы США. При этом спрос на топливо сейчас повысился. Это связано с санкциями Вашингтона в отношении венесуэльской компании PDVSA.