Ученые обнаружили два неизвестных вымерших вида пингвинов

Ученые из университета Отаго (Новая Зеландия) выявили неизвестные науке два подвида пингвинов, которые обитали на островах Чатем, Маккуори, Гофа и на Галапагосах. Нелетающие морские птицы названы Eudyptes warhami и Megadyptes antipodes richdalei.

В исследовании, опубликованном научном журнале Molecular Biology and Evolution, сообщается, что международная команда занималась исследованием генетического материала живых и недавно вымерших видов пингвинов методом секвенирования их ДНК. Кроме того, изучались остатки вымерших птиц.

Выяснилось, что пингвины заселили данную местность вскоре после того, как закончился процесс геологического образования островов. Эксперты обнаружили, что на архипелаге Чатем обитали два новых вида пингвинов: Eudyptes warhami и Megadyptes antipodes richdale. Свое название они получили в честь ученых-орнитологов Джона Уорхема и Ланса Ричдейла, которые одними из первых занялись изучением пингвинов в Новой Зеландии.

"Данные нашей работы свидетельствуют о том, что Eudyptes warhami и Megadyptes antipodes richdalei населяли острова Чатем вплоть до последних нескольких сотен лет и вымерли только после прибытия туда людей. Открытие этих двух новых пингвинов значительно расширяет наше понимание того, как люди влияли на морское биоразнообразие Новой Зеландии в прошлом", - отмечает Тереза Коул.