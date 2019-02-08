Эксперт: Тем, кто устраивается на работу без опыта, поможет портфолио

В "Российской газете" от 25.01.2019 опубликован материал "А учиться придется" - о том, что работодатели отказываются от графы "образование" в резюме соискателей.

Мы все чаще сталкиваемся с подменой понятий о профпригодности работника в различных профессиях. Проработал неделю - уже супер-профи, месяц - "ветеран производства"! Про то, что не знаешь теории, не имеешь практики, многие работодатели особо не задумываются. Соглашусь, есть профессии, где высшее образование не так необходимо, где главное - талант и энергия. Однако дипломированный талантливый человек ценен вдвойне.

В период работы на телевидении и организации крупных "выездных" мероприятий, для меня, как продюсера, были важны компетенции и профессионализм сотрудников, их умение работать в нестандартной и стрессовой ситуации. И мне не приходило в голову спрашивать, какое у каждого из них образование. Нелогично делать это "в поле", когда задача - победить! Но когда в спокойном графике рядом с тобой оператор, не умеющий держать "фокус в движении", звукорежиссер, путающий "дороги", или видеоинженер, не уложивший провода в "капу", - это действительно проблема.

"Работодателя в первую очередь интересует не формальное соответствие диплома должности, а реальные навыки, сформированные в рамках практической деятельности", говорится в статье. Но все это хорошо звучит для тех, кто уже имеет опыт работы и действительно сформировал багаж знаний и опыта, у кого есть собственный реальный контент и произведенные продукты и услуги. Ну а как быть тем, кто только закончил вуз, или прошел дополнительное образование? Здесь на помощь и молодым специалистам, и работодателям может прийти портфолио. Например, в нашей школе это уже обязательный пункт: подборка творческих работ для демонстрации навыков и умений. Да, это большой труд: организация съемок, логистика, дорогостоящее оборудование в руках еще не очень умелых студентов, но по-другому нельзя. Именно так появляется творчество, опыт, уверенность в собственных силах. И приходя на работу в производящую компанию, или на телеканал, молодежь не теряется и не боится поставленных задач.

Подготовила Мария Набиркина