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Геймер заплатит 15 млн рублей за чит в GTA

08.02.2019,  
13:27
Текст:  Анна Баранова
Фото: www.istockphoto.com Фото: www.istockphoto.com
Фото: www.istockphoto.com

Жителя Флориды по имени Джонни Перес оштрафовали за использование чит-кодов в популярной игре GTA V. Молодой человек создал программу, которая помогала выполнять задания и зарабатывать виртуальные деньги.

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Джонни Перес с 2013 года продавал в Сети программу под названием Elusive, которая позволяла обходить правила игры и добиваться успеха в виртуальном мире. Чит обходился геймерам в небольшую сумму от 10 до 30 долларов, пишет ресурс Kotaku.

Разработчики GTA обратились к программисту и попросили его удалить приложение. Сначала мужчина пообещал прекратить распространение файла, однако затем перестал отвечать на сообщения сотрудников компании. Тогда издатели игры Take-Two подали в суд на хакера.

Перес не явился в зал суда, когда был объявлен финальный приговор. Суд обязал программиста выплатить Take-Two компенсацию в размере 150 тысяч долларов (9,9 миллиона рублей) плюс дополнительные 70 тысяч долларов за судебные издержки (4,6 миллиона рублей).
 

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