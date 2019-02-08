Госдеп назвал позитивной роль РФ в афганском урегулировании

Вашингтон позитивно оценил роль России в налаживании межафганского диалога. Об этом заявил спецпредставитель США по этой центральноазиатской республике Залмай Халилзад, выступая в пятницу в вашингтонском Институте мира.

"Что касается Москвы, роли России, мы приветствуем позитивную роль России, которая способствует примирению, мирному урегулированию, межафганскому диалогу", - передает ТАСС слова американского спикера.

При этом он выразил надежду, что в следующих подобных встречах примут участие и представители официального Кабула.

"Если встреча приведет к объединению афганцев, включая правительство, к следующей встрече в Дохе, то эта московская встреча - позитивный шаг", - сказал Халилзад.