Хакеры атаковали парламент Австралии

Хакеры атаковали компьютерную сеть парламента Австралии. Национальное агентство кибербезопасности поспешило сообщить, что злоумышленникам не удалось получить доступ к важной информации.

Личные данные сенаторов и сотрудников аппарата похищены не были. В парламенте выразили сомнение, что данная атака была попыткой повлиять на какие-либо парламентские, политические или избирательные процессы.

"Тем не менее, мы инициировали все необходимые процедуры безопасности, чтобы такое не повторилось в будущем", - говорится в официальном заявлении высшего законодательного органа страны.