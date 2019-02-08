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Рубрика: В мире

Хакеры атаковали парламент Австралии

Хакеры атаковали компьютерную сеть парламента Австралии. Национальное агентство кибербезопасности поспешило сообщить, что злоумышленникам не удалось получить доступ к важной информации.

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Личные данные сенаторов и сотрудников аппарата похищены не были. В парламенте выразили сомнение, что данная атака была попыткой повлиять на какие-либо парламентские, политические или избирательные процессы.

"Тем не менее, мы инициировали все необходимые процедуры безопасности, чтобы такое не повторилось в будущем", - говорится в официальном заявлении высшего законодательного органа страны.

В мире Океания Австралия Хакерские атаки
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