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Рубрика: Спорт

"Химки" победили "Будучность" в баскетбольной Евролиге

Текст: Илья Трисвятский
В 22-м туре регулярного чемпионата Евролиги подмосковный баскетбольный клуб "Химки" одержал очень важную гостевую победу. В столице Черногории Подгорице обыграна местная "Будучность" - 98:90.

"Будучность" находится в нижней половине турнирной таблицы регулярного чемпионата Евролиги, но эта команда очень опасна на своей площадке. Ведь именно парни из Подгорицы в первом круге сенсационно прервали серию нашего ЦСКА из восьми побед со старта турнира - 93:92.

Черногорская команда уже объективно потеряла шансы на попадание в плей-офф, а вот "Химки" продолжают отчаянное сражение за место в сильнейшей восьмерке из 16 клубов. Перед выездом на Балканы наш клуб находился на расстоянии двух побед от границы зоны выхода в четвертьфинал.

Фото: Евгений Солодов / Баскетбольный клуб "Химки"
Римас Куртинайтис: "Химки" сохраняют шансы на выход в плей-офф Евролиги

Хозяева сейчас играют раскрепощенно, в свое удовольствие, для зрителей, на них ничто не давит. Вчерашний матч был особенным - в Подгорицу прибыл президент и генеральный директор Евролиги испанец Жорди Бертомеу. Для местных СМИ он провел пресс-конференцию, по ходу которой, в частности, рассказал о своем видении будущего для турнира сильнейших клубов Старого света. По мнению Бертомеу, трофей должны оспаривать не 16 команд, как сейчас, а 18.

В стартовой пятерке у "Химок" вышли играющий пока в защитной маске на лице (из-за повреждения носа) Андрей Зубков, еще один россиянин Егор Вяльцев, баскетболист сборной Болгарии Ди Бост, заокеанские легионеры Малькольм Томас и Чарльз Дженкинс. Увы, по-прежнему в лазарете химчан лидеры - лучший бомбардир Евробаскета-2017 Алексей Швед и американец Энтони Гилл. Без них очень тяжело, но наша команда сражается, как может.

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Первая половина встречи не обозначила сколько-нибудь ощутимого преимущество одного из соперников. Перед большим перерывом на табло горел счет 46:45 в пользу "Будучности". После отдыха хозяевам удалось оторваться на "плюс 6", но еще до завершения времени третьей четверти гости благодаря пяти подряд очкам Дженкинса и попаданию Томаса вышли вперед - 68:65.

Концовка получилась предельно нервной. Счет то и дело становился равным - 76:76, 78:78, 80:80, 82:82. Тревожно стало после точного дальнего броска Норриса Коула за 1.57 до сирены - 85:82 в пользу клуба из Подгорицы. Зато последнюю минуту основного времени "Химки" провели шикарно. Сначала серб Стефан Маркович точно "выстрелил" из-за дуги (90:88), затем Джордан Мики забил с фолом и реализовал штрафной (93:88), а после Ди Бост окончательно похоронил надежды "Будучности", совершив перехват и поразив кольцо (95:88). Этот короткий "взрывной" отрезок, выигранный 8:0, и решил исход матча.

Лучшими бомбардирами у победителей стали Мики (25 очков), Дженкинс (17, в том числе пять дальних попаданий) и Томас (13), в составе хозяев отличились Коул (20 + 11 результативных передач) и грузинский центровой Битадзе (17).

- Прежде всего я рад, что нам удалось контролировать матч все сорок минут, хотя в первой и второй четвертях ситуация была "пятьдесят на пятьдесят", - приводит слова главного тренера БК "Химки" Римаса Куртинайтиса пресс-служба клуба. - Особенно нам удалась концовка, которую мы провели умно. Это очень важный момент, его-то мы и упустили в некоторых предыдущих матчах. Также хотелось бы отметить количество потерь, их всего семь, хотя обычно мы теряем мяч около 14 раз. Этот фактор помог нам выиграть. Мы знали, что на этой арене отличные болельщики, которые эмоционально поддерживают свою команду, а "Будучность", в свою очередь, дома показала уверенную игру, обыграв такие хорошие команды, как ЦСКА и "Реал", и это вызывало наше беспокойство. Мы не заглядываем далеко, а смотрим только на ближайший матч. Понятно, что для попадания в плей-офф нам нужно одержать много побед, но мы движемся шаг за шагом, и я просто рад этой победе. Шансы у нас еще есть, и мы постараемся ими воспользоваться.

Фото: РИА Новости
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Напомним, что олимпийский чемпион Сеула-1988 в составе сборной Советского Союза Римас Куртинайтис сменил на тренерском мостике "Химок" грека Георгиоса Барцокаса по ходу сезона, причем совсем недавно - во второй половине января. В первом матче Евролиги после возвращения литовца (он работал в клубе с 2011 по 2016 год) команда проиграла немецкой "Баварии", а вот затем, когда прибалт кое-что поменял во внутреннем процессе, удалось победить его родной "Жальгирис" и вот сейчас одолеть "Будучность".

Пока сыграна только половина матчей 22-го тура. Нас интересует середина таблицы. На восьмом месте испанская "Баскония" (10 побед), далее с тем же показателем по числу выигрышей идут итальянский "Милан" и уже сыгравший в туре израильский "Маккаби" (Тель-Авив). Следующие - "Химки". В пятницу главное внимание к играм ЦСКА - "Реал" (Мадрид, Испания), "Баскония" - "Бавария" и "Милан" - "Дарюшшафака" (Турция). При идеальном раскладе (поражения "Басконии" и "Милана") подопечные Куртинайтиса сократят расстояние от зоны плей-офф до одной победы.

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