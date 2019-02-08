Иран проведет в Индийском океане широкомасштабные военные учения

Военно-морские совместно с военно-воздушными силами Ирана в конце февраля проведут крупномасштабные учения в северной части Индийского океана. Об этом сообщил заместитель командующего ВМС ИРИ контр-адмирал Турадж Хассани Могаддам.

"В ходе учений будут задействованы современные иранские вооружения и оборудование. В учениях примут участие корабли различного класса, подводные лодки, БПЛА, системы ПВО", - рассказал военный агентству IRNA.

По словам Могаддама, главной целью маневров станет демонстрация военной мощи Ирана, "который стремится к миру и безопасности в регионе".

Замком ВМФ отметил, что до Исламской революции военно-морской флот страны действовал лишь в Персидском заливе. Однако в настоящее время корабли Ирана присутствуют в Индийском океане, Красном море, Оманской и Аденском заливах, а также в Средиземноморье и Суэцком канале.

Напомним, в начале января Хосни Могаддам сообщал, что по указанию верховного командования Исламской Республики весной начнется поход иранских кораблей в Атлантический океан для несения боевого дежурства.