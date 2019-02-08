Италия выдала РФ обвиняемого в хищении участков в Подмосковье на 500 млн

У Следственного комитета по Московской области сегодня хороший день - появилась возможность завершить еще одно громкое дело о расхищении земли в Московской области. Италия выдала нашей стране Илью Шермана. Этого бизнесмена СК обвинило в хищении земель в Одинцовском районе Подмосковья на 570 млн рублей.

Шермана нам уже передали. Приняли гражданина сотрудники ФСИН и Интерпола. По версии следствия, в 2010 году Шерман вместе с несколькими гражданами разработал схему кражи земли в Одинцовском районе Московской области, находящиеся в федеральной собственности.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в СКР: эти граждане создали видимость приобретения недвижимости на землях и использования участков целиком - тем самым они фиктивно получили исключительное право на приобретение земельных участков, предусмотренное ст. 36 Земельного кодекса РФ.

Шерман с соучастниками смог получить два больших участка, стоимость которых превысила 568 млн рублей.

Когда обман вскрылся, Шерман сбежал. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он был объявлен международный розыск.

Нашли гражданина Шермана недавно в Италии. Весной прошлого года Генпрокуратура РФ отправила в Италию запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 УК РФ. Министр юстиции Италии 24 января 2019 года принял решение о его экстрадиции в Россию.