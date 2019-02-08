Итоговое собеседование сдадут 1,5 миллиона девятиклассников

Почти 1,5 миллиона девятиклассников будут 13 февраля сдавать итоговое собеседование по русскому языку. Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, после введения итогового сочинения, введение итогового собеседования в школах можно считать историческим событием. Проходить собеседование девятиклассники будут в своих школах, в комфортной и привычной для них обстановке.

Ребятам будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Собеседником может стать учитель по любому предмету, способный создать правильную психологическую обстановку, помочь ребятам "разговориться", школьные психологи, социальные педагоги.

Как рассказала директор ФИПИ Оксана Решетникова, тексты для чтения вслух и пересказа будут посвящены выдающимся россиянам, знакомым школьникам по урокам истории, или, например, литературы. В демоверсии на сайте ФИПИ размещен текст про Юрия Гагарина.

Оценивают устные ответы учителя русского языка и литературы по системе "зачет"/ "незачет". На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Результаты проверки собеседования станут известны участникам не позднее 19 февраля 2019 года.

Дополнительные сроки проведения - 13 марта и 6 мая.