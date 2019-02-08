Из стихотворений Сергея Юрского

Актер Сергей Юрский был еще и талантливым поэтом. Вспомним некоторые его строки.

Дома

пространство расчерчено рамой окна

а время не ограничено

вот так органично доходишь до дна

самого самого личного

***

Все начнется потом, когда кончится это

Бесконечное, трудное, жаркое лето.

Мы надеемся, ждем, мы мечтаем о том,

Чтоб скорее пришло то, что будет потом.

Нет, пока настоящее не начиналось.

Может, в детстве, ну, в юности - самую малость,

Может, были минуты, ну, дни, ну, недели…

Настоящее будет потом. А на деле

На неделю, на месяц и на год вперед

Столько необходимо ненужных забот,

Столько мелкой работы, которая тоже

Никому не нужна. Нам она не дороже,

Чем сиденье за скучным и чуждым столом,

Чем мельканье чужих городов под крылом.

Не по мерке пространство и время кроя,

Самолет нас уносит в чужие края,

А когда мы вернемся домой, неужели

Не заметим, что близкие все почужели?

Я и сам почужел. Мне ведь даже не важно,

Что шагаю в костюме неважно отглаженном,

Что ботинки не чищены, смято лицо,

Что на встречных - на женщин! - гляжу с холодцом.

Это - не земляки, а прохожие люди,

Это все - к настоящему только прелюдия.

Настоящее будет потом. Вот пройдет

Этот суетный, мелочный, маятный год -

И мы выйдем на волю из мучавшей клети,

Вот окончится только тысячелетье!..

Ну, потерпим, потрудимся - близко уже:

В нашей несуществующей сонной душе

Все уснувшее всхлипнет и с криком проснется!

…Вот окончится жизнь - и тогда уж начнется…

***

Целые годы моим жильём

были гостиницы и поезда



Мне странно,

Мне так это странно:

Я иду по шикарному коридору,

В руке моей дымит папироса.

Я ключом отпираю дубовую дверь.

Это я? Неужели?

Как странно.

Ведь это всё атрибуты взрослого,

Уверенного в себе человека.

Мне странно.

Мне так это странно.

Я целую замужнюю женщину,

У меня помада на подбородке.

Я провожаю её, притворяясь,

Будто я совершенно взрослый.

Будто я не стесняюсь её дочки,

Которая называет меня дядей.

***

Конец романа

М.Я.

Метелица, метелица

Опять метёт с утра.

Не верится, не верится,

Что ты - уже вчера.

В окне снежинки бесятся,

Зовут в пустую новь.

…Три самых холодных месяца

Морозили нашу любовь.

***

В метели скрылись навсегда

Огни последнего вагона.

Я позабыл про поезда.

И, словно белые погоны,

Легли на плечи мне снега.