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08.02.2019 21:25
Рубрика: В мире

Кандидата в президенты Украины Насирова облили водой в прямом эфире

Текст: Сергей Новиков

Депутат Рады Сергей Шахов облил кандидата в президенты Украины Романа Насирова в прямом эфире телеканала ZIK в передаче "Первые о главном. Комментарии". Инцидент произошел после словесной перепалки, в ходе которой политики не сошлись во мнениях относительно размеров пенсий и зарплат в стране.

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Насиров в ходе спора заявил, что в течение года в стране можно поднять минимальную зарплату до 15 тысяч гривен, пенсию - до 5 тысяч гривен (36 и 12 тысяч рублей соответственно - прим. "РГ"). Депутат с этим не категорически не согласился.

"Вы говорили людям о заработных платах, говорили о пенсиях. Вы работали в какой власти, скажите, пожалуйста? Слушайте, вам нужно сегодня освежиться", - ответил Шахов и плеснул воду из своего стакана в сторону оппонента.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. На них зарегистрировано рекордное число кандидатов - 44.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019
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