Кандидата в президенты Украины Насирова облили водой в прямом эфире

Депутат Рады Сергей Шахов облил кандидата в президенты Украины Романа Насирова в прямом эфире телеканала ZIK в передаче "Первые о главном. Комментарии". Инцидент произошел после словесной перепалки, в ходе которой политики не сошлись во мнениях относительно размеров пенсий и зарплат в стране.

Насиров в ходе спора заявил, что в течение года в стране можно поднять минимальную зарплату до 15 тысяч гривен, пенсию - до 5 тысяч гривен (36 и 12 тысяч рублей соответственно - прим. "РГ"). Депутат с этим не категорически не согласился.

"Вы говорили людям о заработных платах, говорили о пенсиях. Вы работали в какой власти, скажите, пожалуйста? Слушайте, вам нужно сегодня освежиться", - ответил Шахов и плеснул воду из своего стакана в сторону оппонента.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. На них зарегистрировано рекордное число кандидатов - 44.