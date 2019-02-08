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08.02.2019 14:20
Рубрика: Спорт

Колобков: Мы планомерно шли к восстановлению паралимпийцев в правах

Текст: Данила Жиляев
Восстановление в правах Паралимпийского комитета России (ПКР) явилось следствием длительной и кропотливой работы. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков, чье совместное заявление с главой ПКР Владимиром Лукиным приводит пресс-служба российского спортивного ведомства.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

"Это долгожданное решение, Паралимпийский комитет России два с половиной года работал над восстановлением, - подчеркнул министр. - Была проведена огромная работа, и сегодня я приветствую это решение, поздравляю ПКР и наших паралимпицев. Мы планомерно двигались к этому событию. Безусловно, на сегодняшнее решение повлияло восстановление РУСАДА (Российское антидопинговое агентство - прим. "РГ")".

Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС
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Лукин отметил, что самое главное в этой ситуации - интересы спортсменов, которые вновь смогут выступать на Паралимпийский играх под российским флагом. Условия, на которых Международный паралимпийский комитет восстановил ПКР в правах, по словам Лукина, не являются невыполнимыми.

"Я, со своей стороны, по-человечески рад, что эта длительная работа подходит к концу. Восстановление пусть и условное, но это восстановление. С 15 марта мы вновь являемся членами Международного паралимпийского комитета, - сказал Лукин. - Это результат работы очень многих людей. Благодарю Министерство спорта и Павла Анатольевича Колобкова за вклад в достижение этого результата. Самое главное - спортсмены будут участвовать в ближайших Паралимпиадах в полноправном статусе. Конечно, для этого нужно выполнить некоторые условия, но, по общему мнению, в них нет ничего такого, что мешало бы нам конструктивно работать".

О восстановлении ПКР сегодня на пресс-конференции объявил президент МПК Эндрю Парсонс. Он отметил, что российская сторона выполнила 69 из 70 необходимых критериев. Что же касается последнего требования - признания доклада эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, - Россия категорически отказывалась признавать этот документ и содержащиеся в нем бездоказательные обвинения. Парсонс согласился с тем, что было бы глупо сохранять отстранение ПКР только из-за этого. Напомним, именно на основании доклада Макларена в 2016 году ПКР лишился членства в МПК.

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