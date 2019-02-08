Конькобежцы завоевали первые медали ЧМ в Германии

Первые же старты чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который начался в четверг в немецком Инцелле, оказались удачными для российских спортсменов.

Впервые в программу включили командный спринт. И женская, и мужская сборная России этим воспользовались по максимуму. Сначала место на пьедестале завоевали девушки. Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Дарья Качанова показали третий результат вечера - 1 минута 27,262 секунды. Они уступили 0,97 секунды команде Нидерландов. "Серебро" у Канады.

Чуть позже "бронзу" завоевала и наша мужская команда в составе Дениса Юскова, Павла Кулижникова и Руслана Мурашова. Здесь также победили голландцы с результатом 1 минута 19,053 секунды. Второе место у Южной Кореи. Ну и, наконец, Наталья Воронина стала третьей в забеге на 3000 метров. Она уступила только легендарной Мартине Сабликовой из Чехии и голландке Антоинетте де Йонг.