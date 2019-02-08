Конькобежец Мурашов стал чемпионом мира на дистанции 500 метров

Россиянин Руслан Мурашов завоевал "золото" чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в немецком Инцелле. Он стал лучшим в забеге на 500 метров.

Руслан пробежал полкилометра за 34,225 секунды. Вторым стал представитель Норвегии Ховар Лорентсен, отстав от победителя на 0,13 секунды, замкнул тройку еще один россиянин Виктор Муштаков с отставанием +0,20. Павел Кулижников стал седьмым - он уступил победителю 0,30 секунды.

На нынешнем мировом первенстве Мурашов и Муштаков принесли России четвертую и пятую медаль, соответственно, а "золото" Руслана стало первым для нашей команды.

Ранее бронзовыми призерами чемпионата мира стали Наталья Воронина на дистанции 3000 м, а также мужская и женская сборные в командных спринтах.