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08.02.2019 13:48
Рубрика: Общество

Корпорация Ростех передала НССА специализированные санитарные вертолеты

Текст: Сергей Птичкин
Госкорпорация Ростех передала Национальной службе санитарной авиации (НССА) первую партию специализированной авиационной техники - 4 вертолета Ансат и 4 вертолета Ми-8. Всего к 2021 году Ростех поставит НССА 104 Ансата и 46 Ми-8 в медицинской комплектации, сообщила пресс-служба корпорации.

Передача авиатехники в специальной окраске и новом модифицированном облике состоялась на территории летно-испытательного комплекса Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля в поселке Томилино. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Кроме того, в рамках мероприятия они провели совещание по развитию санитарной авиации, в котором приняли участие главы регионов РФ.

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Поставляемые вертолеты - настоящая летающая скорая помощь, машины полностью оснащены современным оборудованием для диагностики и оказания медицинской помощи во время полета, в том числе специальным модулем с системой жизнеобеспечения для транспортировки новорожденных. Вертолеты будут выполнять санитарные задания в Санкт-Петербурге, Амурской, Ленинградской, Московской, Тверской, Новгородской, Новосибирской, Магаданской, Свердловской областях и Хабаровском крае.

"Развитие санитарной авиации, как и всей системы скорой помощи в целом - важнейший приоритет Министерства здравоохранения Российской Федерации. Эффективная медицина ХХI века немыслима без санитарной авиации. Медицинские вертолеты и самолеты - это не только возможность оказать экстренную помощь в отдаленных и труднодоступных районах, но и важная часть системы скорой помощи в крупных городах, с их интенсивным движением и пробками. Уже сегодня санитарная авиация работает в 45 субъектах Российской Федерации, ближайшая цель - сделать воздушную скорую помощь доступной каждому гражданину страны", - сказала министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.

НССА планирует выполнять более 15,5 тыс. эвакуаций в год с последующим наращиванием объемов услуг. К концу 2021 года создаваемый парк воздушных судов НССА обеспечит возможность совершать полеты по санитарным заданиям на всей территории страны. Это поможет сделать высокотехнологичную медицинскую помощь доступнее и позволит существенно увеличить число спасенных жизней, благодаря экстренным действиям санавиации.

"В мае 2018 года президентом Российской Федерации было поручено обеспечить диверсификацию производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Реализация этого комплексного проекта позволит загрузить производственные мощности предприятий авиационной промышленности до 2020 года гражданскими продуктами, имеющими большую социальную значимость. Масштабные поставки вертолетной техники в рамках национального проекта "Здравоохранение" способствуют значительному обновлению парка воздушных судов, задействованных в работе санитарной авиации в регионах", - отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

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Проект создания единого оператора санитарной авиации предусматривает создание 130 точек базирования воздушных судов, сети мобильных топливно-заправочных комплексов, вертолетных площадок на территориях более чем 1,5 тыс. учреждений здравоохранения.

Для бесперебойного функционирования системы деятельность санитарной авиации будет синхронизирована с системами вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в субъектах России и Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.

"Предприятия Ростеха производят современную авиационную технику и медицинское оборудование, обеспечивают сопутствующие сервисные услуги, имеют большой опыт строительства цифровой и наземной инфраструктуры - словом, обладают всеми компетенциями для комплексной реализации такого масштабного проекта. Создание НССА призвано повысить качество жизни людей на местах, внедрить новые стандарты работы в сфере санавиации. Проект также содействует диверсификации предприятий оборонной промышленности и росту производства гражданской продукции. Планируемый объем инвестиций в обновление парка санавиации составит порядка 40 млрд рублей", - подчеркнул в своем выступлении гендиректор  Ростеха Сергей Чемезов.

Фото: Пермская краевая клиническая больница
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Федеральный проект развития санитарной авиации реализуется Минздравом и Минпромторгом России в рамках поручения Президента РФ. Ростех является активным участником проекта с 2016 года. На текущий момент холдинг "Вертолеты России" поставил в регионы РФ 60 машин с медицинским модулем, которые совершили уже более 12 тысяч вылетов и перевезли свыше 17,5 тысяч пациентов, в том числе около 3 тысяч детей.

Только в 2018 году российская санавиация совершила 5500 вылетов, благодаря ее действиям своевременную помощь получили 7500 человек - это на 75% больше, чем в 2017 году.

Как сообщалось ранее, проект создания НССА был инициирован Госкорпорацией Ростех в 2017 году. В конце прошлого года в соответствии с Распоряжением Правительства РФ НССА была определена единым поставщиком услуг санавиации в регионах страны. На данный момент служба уже приступила к работе в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Свердловской, Новгородской областях и Республике Карелия.

Общество Здоровье Компании Госкорпорации Ростех РГ-Видео
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