Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. N 5-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции"

Принят Государственной Думой 24 января 2019 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2019 года

Статья 1

Внести в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 33, ст. 3424; 2003, N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5033; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 45; 2007, N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; 2009, N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3395; N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4357; 2017, N 18, ст. 2661; 2018, N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5100, 5115) следующие изменения:

1) дополнить частью сорок седьмой следующего содержания:

"Банк России при получении от центрального банка и (или) иного органа надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, в соответствии со статьей 512 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" сведений, составляющих банковскую тайну, не вправе разглашать их третьим лицам, за исключением случаев, если указанные сведения запрашивались в целях контроля за соблюдением требований Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Разглашение полученных сведений в указанных целях осуществляется с учетом установленных законодательством иностранного государства требований к раскрытию информации и представлению документов.";

2) дополнить частью сорок восьмой следующего содержания:

"Банк России при получении от иностранного регулятора финансового рынка в соответствии со статьей 513 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" сведений, составляющих банковскую тайну, не вправе разглашать их третьим лицам, за исключением случаев, если указанные сведения запрашивались в целях контроля за соблюдением требований Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Разглашение полученных сведений в указанных целях осуществляется с учетом установленных законодательством иностранного государства требований к раскрытию информации и представлению документов.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2005, N 30, ст. 3101; 2013, N 11, ст. 1076; N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; 2014, N 19, ст. 2311; N 52, ст. 7543; 2016, N 1, ст. 46; 2018, N 11, ст. 1588) следующие изменения:

1) дополнить статьей 512 следующего содержания:

"Статья 512. При поступлении в Банк России запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации, связанного с проверкой соблюдения требований Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Банк России обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, с запросом о предоставлении соответствующей информации, в том числе содержащей сведения, составляющие банковскую тайну. После получения информации Банк России информирует Генеральную прокуратуру Российской Федерации о результатах рассмотрения поступившего от нее запроса. При этом Банк России обязан соблюдать требования к раскрытию информации и представлению документов, установленные законодательством иностранного государства и (или) международным договором Российской Федерации.";

2) дополнить статьей 513 следующего содержания:

"Статья 513. При поступлении в Банк России запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации, связанного с проверкой соблюдения требований Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Банк России обращается к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении соответствующей информации, в том числе содержащей сведения, составляющие банковскую тайну. После получения информации Банк России информирует Генеральную прокуратуру Российской Федерации о результатах рассмотрения поступившего от нее запроса. При этом Банк России обязан соблюдать требования к раскрытию информации и представлению документов, установленные законодательством иностранного государства, и (или) международным договором Российской Федерации, и (или) двусторонним соглашением с иностранным регулятором финансового рынка, предусматривающим обмен информацией.".

Статья 3

Статью 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 48, ст. 6730) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Генеральная прокуратура Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами, взаимодействует с компетентными органами иностранных государств при проведении уполномоченными должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления и организаций проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования.".

Статья 4

Внести в статью 7 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2306; 2015, N 45, ст. 6204) следующие изменения:

1) в пункте 4 части 2 слова ", в банки и иные организации иностранных государств" исключить;

2) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Запросы в иностранные банки и иные иностранные организации, а также в уполномоченные органы иностранных государств, за исключением запросов в связи с проведением проверок в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 134 Федерального закона "О противодействии коррупции", направляются органами прокуратуры Российской Федерации на основаниях и в порядке, которые устанавливаются Генеральным прокурором Российской Федерации.";

3) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. При проведении проверок в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 134 Федерального закона "О противодействии коррупции" исполнение запросов, направляемых Генеральному прокурору Российской Федерации, осуществляется в сроки, установленные в таких запросах.";

4) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Генеральная прокуратура Российской Федерации при необходимости вправе направить запрос в Центральный банк Российской Федерации, который обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов.";

5) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Порядок и условия взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации определяются соглашением.";

6) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Генеральная прокуратура Российской Федерации предоставляет полученную от Центрального банка Российской Федерации информацию органам, подразделениям и должностным лицам, указанным в части 1 настоящей статьи.";

7) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Органы, подразделения и должностные лица, указанные в части 1 настоящей статьи, не вправе раскрывать третьим лицам информацию о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.".

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.