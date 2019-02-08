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08.02.2019 17:26
Рубрика: Власть

Лавров: Россия готова к диалогу с США, но не на основе ультиматумов

Текст: Сергей Новиков
Выступая на торжественном приеме по случаю Дня дипломата, который по традиции отмечается 10 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность РФ к равноправному диалогу с США и ЕС, констатировал грубое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы, а также заверил в готовности Москвы добиваться выполнения Минских соглашений и вносить вклад в мирное урегулирование в Сирии.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

"Что касается отношений с США, Евросоюзом, Западом в целом, то у нас нет недостатка в готовности к взаимодействию по любым вопросам, но не на основе ультиматумов, а на основе равноправного, взаимоуважительного диалога", - заявил глава МИД, добавив, что США и узкой группе стран на пути к мировой гегемонии видится Россия.

"Сомнений быть не должно: попытки Запада заставить Москву принимать внешнеполитические решения под чью-то диктовку обречены на провал", - заверил Лавров.

"Ситуация в мире продолжает деградировать. В ход идут угрозы и давление, дезинформация и грубые методы недобросовестной конкуренции в самых разных сферах - от экономики до спорта, а зачастую беззастенчивое вмешательство во внутренние дела. Ситуация вокруг Венесуэлы - яркое тому подтверждение, далеко не единственное", - подчеркнул министр.

Фото: iStock
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Глава российского МИД отметил, что Москва "продолжит вносить вклад в мирное преодоление многочисленных кризисов и конфликтов, в том числе в Сирии, где во многом благодаря России разгромлены главные плацдармы террористов и сохранена государственность".

"Сейчас на повестке дня достижение устойчивого политического урегулирования на основе решений Конгресса сирийского национального диалога, который был созван в Сочи чуть больше года назад, реконструкции страны, создания условий для возвращения беженцев",- сообщил Лавров.

"Конечно, будем добиваться полного и последовательного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, которая единогласно одобрила Минский комплекс мер по украинскому урегулированию. Будем требовать соблюдения нынешними киевскими властями международных обязательств Украины по обеспечению языковых, образовательных религиозных прав и свобод", - добавил глава российской дипломатии.

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