Лисенок Лесик станет виртуальным помощником для гостей II Европейских игр

Заразительный лисенок Лесик, именины которого еще не так давно праздновали организаторы II Европейских игр в белорусской столице, уже подрос и успел за пару месяцев освоиться даже с азами цифровой технологии. Ему доверено, как стало известно БЕЛТА, быть виртуальным помощником для гостей континентального летнего спортивного состязания. Пообщаться с ним можно будет в Viber, Telegram и Facebook Messenger. Разработку чат-бота продемонстрировали 8 февраля в парке высоких технологий.

Здесь же состоялись и смотрины официального мобильного приложения II Европейских игр - Minsk2019, которое работает на платформах Android и iOS и не уступает мобильной версии сайта Игр, уверяют его разработчики. Главная особенность новинки состоит в том, что информация об Играх и инфраструктуре будет доступна пользователям даже в условиях отсутствия интернет-подключения.

Кроме того, официальное приложение II Европейских игр позволяет пользователям получать push-уведомления с самыми актуальными новостями, формировать информационную ленту по интересам, просматривать расписание соревнований с фильтром событий, проложить самый быстрый и удобный путь до спортивного объекта, найти информацию о местных достопримечательностях. Группа создателей Minsk2019 отмечают, что их новинка - не просто официальное приложение Игр, а путеводитель по главному спортивному событию этого лета.

Как уже сообщал "СОЮЗ", II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более четырех тысяч атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта, а состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.