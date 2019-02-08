Президент Венесуэлы Николас Мадуро в Каракасе ответил на вопросы журналистов. Речь зашла о навязываемой американцами Каракасу "гуманитарной помощи", все чаще муссируемых слухах о военной агрессии против республики, досрочных выборах и экономической ситуации. Выступление главы государство транслировалось в Twitter.

Больше всех в ходе выступления Мадуро досталось, предсказуемо, американцам.

"Сценарий США - нарисовать карикатуру нашей страны, которая нуждается в помощи и которую "великодушно" хотят спасти США. Зачем тогда они душат нашу экономику санкциями? Ведь гуманитарная помощь - это не обычный подарок, это отравленный подарок. Они нам ничего не дарят, они нас обворовывают. Однажды США уже помогли Ираку. Иракцы живут сейчас лучше? Ливия, Афганистан? Очередные подарки? Сколько подарков подарили им?", - задался вопросом венесуэльский лидер и напомнил, что американская администрация заблокировала счета Венесуэлы на 10 миллиардов долларов, а теперь навязывает помощь на 20 миллионов долларов.

"Если в Колумбию придут американские солдаты - пусть там и остаются. Только надо будет защищать колумбийских женщин", - предостерег Мадуро и напомнил, что венесуэльские вооруженные силы подготовлены, чтобы дать достойный отпор агрессору в случае необходимости.

"Наша страна сегодня как никогда готова сражаться за свою независимость, за свои права, за права на мир. Меньше чем за сутки 2 миллиона венесуэльцев подписали "письмо мира", которое мы отправим в Белый дом", - сообщил Мадуро.

Пожаловался Мадуро и на то, что в ЕС не слушают правду о Венесуэле. "ЕС обречен, Могерини провалится, если будет слушать и следовать тому, что ей говорят правые экстремисты из Венесуэлы", - предупредил глава Боливарианской республики.

Особое внимание в ходе общения с журналистами президент уделил экономической ситуации в Венесуэле на фоне недавно расширенных Вашингтоном санкций против Боливарианской республики.

"Битва за наши банковские счета очень сложная и тяжелая. Над ними давлеют взгляды и политические амбиции, они хотят украсть наши средства. Мы в настоящей битве, ведь эти деньги принадлежат стране - они превращаются в жилье, здоровье, развитие экономики", - сказал президент, комментируя дальнейшие действия правительства республики в отношении замороженных в США банковских счетов Венесуэлы.

"Я предлагаю досрочные выборы в Национальную ассамблею. Я хочу увидеть людей, которые голосуют за новый парламент, который будет способствовать помощи в урегулировании ситуации стране, стабилизации Венесуэлы", - заявил Мадуро, напомнив, что чависты выиграли 23 из 25 последних выборов, а местная оппозиция последние несколько выборов попросту бойкотировала, придумав для этого всяческие оправдания.