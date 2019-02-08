Мадуро предложил провести внеочередные выборы в парламент Венесуэлы

Венесуэльский глава Николас Мадуро в ходе общения с журналистами в президентском дворце в Каракасе, которое транслировалось в Twitter, предложил провести в этом году выборы в Национальную ассамблею.

"Я считаю, что в этом году есть возможность организовать досрочные парламентские выборы. Они помогут достичь стабильности в стране и преодолеть беспорядок, в котором мы живем", - заявил Мадуро, увязав электоральный процесс с восстановлением экономической ситуации в стране.

"В 2019 году мы решаем большие задачи по восстановлению экономики, переходу к ее росту. Мы не позволим увести нас с пути развития экономики, увеличения нашего богатства", - заявил президент.

"Я хочу увидеть людей, которые голосуют за новый парламент, который будет способствовать помощи в урегулировании ситуации стране, стабилизации Венесуэлы", - заявил Мадуро, напомнив, что чависты выиграли 23 из 25 последних выборов, а местная оппозиция последние несколько выборов попросту бойкотировала, придумав для этого всяческие оправдания.