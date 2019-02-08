Матвиенко: Оснований для апокалипсических настроений нет

Так сложилось, что дипломатическая деятельность стала значимой частью моей жизни. Начавшись в 1991 году, она продолжается и поныне. Естественно, менялись ее форматы, но суть - отстаивание национальных интересов России на международной арене - остается неизменной. Поэтому День дипломатического работника считаю своим профессиональным праздником.

Я убеждена: быть российским дипломатом почетно. Ведь отечественная дипломатическая служба - одна из самых эффективных, влиятельных и авторитетных в мире. Во все времена здесь трудились яркие, талантливые, высокопрофессиональные люди, подлинные патриоты. Такие имена, как А.С. Грибоедов, А.М. Горчаков, А.А. Громыко, Е.М. Примаков, говорят сами за себя.

Обеспечение безопасности, суверенитета, территориальной целостности России, создание условий, благоприятствующих развитию страны, повышению качества жизни граждан, является абсолютным приоритетом нашей внешней политики, особенно в последние годы. Мы последовательно и настойчиво проводим этот курс. Самостоятельно определяем цели развития страны, пути их достижения, решаем, как нам действовать во внутренней политике и на внешнем контуре. Не позволяем разговаривать с собой на языке силы, навязывать то, с чем не согласны.

Казалось бы, все это элементарные вещи, так и должно быть всегда и везде в наше время. Однако действительно суверенных, независимых государств не так много. Россия не только одно из них, но и признанный лидер движения за отстаивание справедливого мирового порядка.

Ни один ключевой вопрос мировой политики не может быть сегодня реально решен без участия России. Это происходит во многом благодаря профессионализму наших дипломатов, их настойчивости, умению находить адекватные ответы даже в самых сложных ситуациях. От всей души поздравляю коллег по внешнеполитическому поприщу, ветеранов дипломатии с нашим профессиональным праздником!

Мы отмечаем его в непростых условиях. Мир переживает период скачка напряженности. Она сегодня одна из самых высоких со времен окончания Второй мировой войны. Растет потенциал конфликтности в межгосударственных отношениях. Причина - игнорирование Западом того непреложного факта, что идет формирование нового, многополярного мирового порядка. На планете появляются все новые центры технологической, экономической, военной мощи. В их числе Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, на долю которого уже сейчас приходится около 60% мировой экономики. Все более значимую роль играют БРИКС, ШОС, ЕАЭС, другие региональные объединения.

Необратимость процесса очевидна. Однако ряд государств пытаются противодействовать ему, сохранить свою гегемонию. Для этого целенаправленно разрушают систему международного права, ослабляют межгосударственные институты, пускают в ход силовые, экономические, пропагандистские инструменты, развязывают торговые войны. Особая активность проявляется в отношении нашей страны. Вводятся экономические санкции, провоцируется нестабильность на постсоветском пространстве, разжигаются антироссийские настроения.

Тон здесь задают США, вернее, определенные политические круги этой страны. Сегодня Соединенные Штаты подводят мир к черте, за которой возможны необратимые последствия.

Возьмем, к примеру, постепенный демонтаж Вашингтоном договоров, регулирующих сферу вооружений. На днях США сделали еще один шаг на этом пути - приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Наш ответ зеркальный: мы тоже приостанавливаем свое участие в ДРСМД. Но не с тем, чтобы развернуть гонку вооружений. Поддержание должного уровня безопасности нашей страны, ее граждан в возникшей ситуации будет обеспечиваться принятием мер военно-технического характера в рамках средств оборонных статей федерального бюджета.

Действия Соединенных Штатов привели к тому, что международный режим контроля над вооружениями оказался на грани полного развала. Нет нужды подробно говорить о том, какую огромную опасность для человечества создает такая ситуация. Тем не менее, оснований для апокалипсических настроений, считаю, нет. На чем базируется мой оптимизм? Прежде всего, на том, что войны не хотят народы, граждане ни одного государства. Не хотят ее и ответственные политики, государственные деятели, которые не могут не считаться с общественным мнением. А главное - не могут не отдавать себе отчет в том, что последствия любого вооруженного конфликта между ядерными державами могут быть самыми печальными для всех без исключения.

Тем более нет угрозы инициирования войны со стороны России. В своей внешней политике мы исходим из того, что страны с различными ценностями, менталитетом и культурой, устремлениями вовсе не обречены на конфронтацию. При наличии доброй воли любые страны и народы могут не только мирно сосуществовать, но и сотрудничать, дружить. Для этого необходимо придерживаться таких испытанных принципов, как соблюдение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, признание равноправия всех государств, взаимное уважение.

Такова наша политическая философия. И Российское государство неукоснительно следует этим принципам, добивается их повсеместного утверждения в мировой политике. Понятно, что реалии XXI века диктуют необходимость поиска новых подходов, форматов, механизмов дипломатии. И это уже происходит. В глобальном мире, где практически все страны, так или иначе, связаны друг с другом, все большую роль играет "дипломатия саммитов" - двусторонние и многосторонние встречи на высшем государственном уровне. Но непосредственное участие в дипломатической деятельности первых лиц государств не умаляет значения ее традиционных и институтов и механизмов. Напротив, возрастает ответственность дипломатов, других представителей государственной власти - как за подготовку саммитов, так и за реализацию достигнутых договоренностей.

Заметно усилился за последние годы фактор межпарламентской дипломатии. Об этом красноречиво говорит активность межпарламентских организаций. Это закономерно: парламентарии получают мандат от избирателей, что предоставляет им большую степень свободы и гибкости. А это особенно важно на фоне обострения международной обстановки, кризисных явлений в мировой системе. Ведь современные вызовы и угрозы - общие для всего человечества. От них нельзя отгородиться национальными или блоковыми стенами, и с ними невозможно справиться в одиночку. Мир может преодолеть их только солидарно, слаженными усилиями.

Накопленный опыт говорит о том, что межпарламентская дипломатия эффективна тогда, когда она представляет собой открытый, равноправный, честный диалог. Вот почему категорически недопустимо, когда межпарламентские структуры устанавливают ограничения деятельности делегаций отдельных государств. Это идет вразрез с принципами демократии, духом парламентаризма. Мы не принимаем такую практику ни для себя, ни для каких-либо других государств, выступали и выступаем против нее.

Да, проблем в современном мире немало. Но уверена, все они решаемы, если во главу угла ставить интересы не только отдельных государств и их коалиций, а всего международного сообщества, человечества в целом. Парламенты многое могут сделать для этого. Совет Федерации твердо настроен на развитие конструктивного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми нашими партнерами.