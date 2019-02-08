Медведев отметил проникновенную игру Ирины Муравьевой

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил актрису Ирину Муравьеву с юбилеем.

Он отметил большое количество незабываемых образов, созданных ею, и убедительность, с которой актрисе удается раскрывать яркие и подчас противоречивые образы ее героинь.

"В них органично сочетаются тонкий юмор и самоирония, непосредственность и обаяние, душевная теплота и жизненная сила", - говорится в телеграмме на сайте правительства.

Глава кабмина также отметил вклад Муравьевой в театральное искусство и ее работу в Малом театре.

"Настоящий мастер импровизации и перевоплощения, Вы покоряете аудиторию своей проникновенной и естественной игрой. На спектаклях с Вашим участием не бывает свободных мест, а зрители неизменно встречают и провожают Вас овациями", - написал премьер-министр.

Народная артистка России Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года. В 1977-1991 годах она работала в Театре им. Моссовета, с 1993 года актриса служит в московском Малом театре.

Ирина Муравьева известна также своими ролями в кино. В числе ее самых известных работ - "Москва слезам не верит", "Карнавал", "Самая обаятельная и привлекательная".