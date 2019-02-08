Меркель заявила о достигнутом соглашении по "Северному потоку-2"

Евросоюз достиг соглашения по "Северному потоку-2", объявила канцлер Германии Ангела Меркель. По словам политика, чьи слова приводит агентство Reuters, это стало возможным благодаря тесной совместной работе.

Изначально против проекта выступал Париж, который решил поддержать поправки к так называемой "Газовой директиве", предусматривающей распространение основных принципов регулирования европейского рынка газа на трубопроводы вне ЕС.

Немецкое издательство Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники сообщало, что позиция Франции была продиктована нежеланием увеличивать зависимость от российских поставок углеводородов и, тем самым, наносить вред таким странам, как Польша и Словакия.

Достигнутая в ходе переговоров новая редакция "Газовой директивы" предполагает, что проект строительства газопровода нельзя заблокировать, все ключевые решения по его реализации в Европе будет принимать Германия, поскольку именно она является конечным пунктом приема сырья.

Напомним, что проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья России по дну Балтийского моря в Германию. Пропускная способность - 55 миллиардов кубометров газа в год.