МИД: Отсутствие наблюдателей из РФ угрожает прозрачности выборов на Украине

В МИД РФ заявили, что отсутствие российских наблюдателей на выборах президента Украины ставит под сомнение прозрачность процедуры предстоящего голосования и объективность его итогов.

"Отсутствие российских наблюдателей в составе международных мониторинговых миссий вкупе с лишением миллионов украинских граждан возможности проголосовать на территории России на выборах Президента Украины ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Решение отказать в аккредитации российским наблюдателям в МИД расценили как "грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур". По соображениям безопасности Москва не будет предпринимать попыток включить своих представителей в наблюдательную группу Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"Исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления на Украину", - заявили в МИД России.