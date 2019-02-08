Российский МИД считает Николаса Мадуро единственным законным президентом Венесуэлы, а решать вопрос о своем руководстве могут только сами жители этой латиноамериканской страны.

"Давайте не будем заниматься гаданием и предлагать гипотетические ситуации. В Венесуэле есть законный президент - Николас Мадуро, и только народу этой страны надлежит решать вопрос о своих руководителях в соответствии с национальными конституционными процедурами", - заявил глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в интервью агентству РИА Новости, отвечая на вопрос о реакции Москвы в случае возможного смещения Мадуро.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным главой страны. Его власть признали США и ряд государств-союзников. Россия поддерживает законного президента Николаса Мадуро.