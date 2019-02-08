МИД: Россия и США ведут эффективные контакты по Сирии

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью российским СМИ заявил, что Москва и Вашингтон ведут эффективные контакты по Сирии.

"У нас в целом есть контакты, на мой взгляд эффективные, в том числе с США, о том, что касается вопросов сирийского урегулирования. Мы знаем и видели, как и все, заявление президента США по поводу ухода из Сирии. Мы внимательно смотрим, как оно интерпретируется, как оно будет реализовываться. Естественно, мы готовы обсуждать все эти вопросы в рамках наших контактов с американцами", - заявил высокопоставленный российский дипломат.

Вместе с тем Вершинин напомнил, что Москва не видит никаких причин для оправдания США своего присутствия в районе Ат-Танфа в Сирии.

"Мы не приемлем и осуждаем нахождение американцев, как оккупирующей страны, на данной сирийской территории без согласия сирийского правительства", - отметил замглавы МИД.