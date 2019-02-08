МИД: Россия не будет направлять наблюдателей на выборы на Украине

МИД РФ выступил с официальным заявлением, в котором осудил запрет Киева на допуск российских наблюдателей на президентские выборы на Украине и подчеркнул, что не будет направлять своих представителей.

"Исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека, Россия приняла решение воздержаться от их направления на Украину", - говорится в опубликованном заявлении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что отсутствие российских наблюдателей ставит под вопрос прозрачность и легитимность намеченного на 31 марта голосования.

"Отсутствие российских наблюдателей в составе международных мониторинговых миссий вкупе с лишением миллионов украинских граждан возможности проголосовать на территории России на выборах президента Украины ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления", - подчеркнули в МИД.