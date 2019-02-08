Минпромторг поддержал отмену поверки счетчиков

Мы поддерживаем внесение поправок в законодательство, которые должны избавить граждан от так называемого "поверочного рабства", сообщили в министерстве.

Смысл инициативы состоит в том, чтобы корректность работы приборов учета коммунальных ресурсов стала заботой поставщиков ресурсов, а не собственников квартир.

Нынешнюю ситуацию со счетчиками в ведомстве назвали несправедливой.

"Человек сначала приобретает прибор учета, устанавливает его в своей квартире и подтверждает его "легитимность" в управляющей компании. А после этого должен еще и следить за соблюдением правил его эксплуатации в части межповерочных интервалов", - отметили в Минпромторге.

Предложения по отмене поверок приборов учета за счет собственников будут проработаны вместе с другими министерствами и ведомствами.

В Минпромторге отметили, что должны быть предусмотрены сроки перехода на новые правила работы и вопросы внедрения интеллектуальных приборов учета с возможностью их дистанционной поверки.